"Бернли" сыграет с "Абердином" в квалификации Лиги Европы

Соперником "Бернли" по второму квалификационному раунду Лиги Европы стал шотландский "Абердин".

Напомним, в минувшем сезоне "бордовые" сотворили настоящее чудо. Обладая крайне скромными ресурсами, главный тренер "Бернли" Шон Дайч финишировал со своей командой на седьмой строчке в Премьер-Лиге.



Таким образом, "Бернли" вместе с "Челси" и "Арсеналом" будет представлять Англию во втором по значимости клубном турнире Европы. Однако чтобы пробиться в группу, "бордовым" предстоит преодолеть три квалификационных раунда: второй, третий и плей-офф.



Сегодня определился первый соперник "Бернли" на этом пути. Уже 26 июля подопечные Дайча отправятся на выезд к Шотландию, а спустя неделю примут "Абердин" на своем "Терф Мур".



Добавим, что для "Бернли" это первое участие в еврокубках за 51 последний год.