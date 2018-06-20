"Бернли" сыграет с "Абердином" в квалификации Лиги Европы

Шон Дайч Соперником "Бернли" по второму квалификационному раунду Лиги Европы стал шотландский "Абердин".

Напомним, в минувшем сезоне "бордовые" сотворили настоящее чудо. Обладая крайне скромными ресурсами, главный тренер "Бернли" Шон Дайч финишировал со своей командой на седьмой строчке в Премьер-Лиге.

Таким образом, "Бернли" вместе с "Челси" и "Арсеналом" будет представлять Англию во втором по значимости клубном турнире Европы. Однако чтобы пробиться в группу, "бордовым" предстоит преодолеть три квалификационных раунда: второй, третий и плей-офф.

Сегодня определился первый соперник "Бернли" на этом пути. Уже 26 июля подопечные Дайча отправятся на выезд к Шотландию, а спустя неделю примут "Абердин" на своем "Терф Мур".

Добавим, что для "Бернли" это первое участие в еврокубках за 51 последний год.



Метки Абердин, Бернли, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2018 16:20

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  1. hammersmith 20.06.2018 16:58 # hammersmith
    изи проход кларетовых

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  2. ignatik 20.06.2018 16:29 # ignatik
    Красавцы, удачи им ,классная команда

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