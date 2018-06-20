Дзола не соглашался на возвращение в "Челси"

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола опроверг слухи, что он согласился вернуться на "Стэмфорд Бридж", где будет ассистировать Маурицио Сарри.

На днях издание Evening Standard сообщило, что Дзола уже оставил свою позицию эксперта на одном из телеканалов Южной Африки и в среду прибудет в Лондон, чтобы быть утвержденным в роли ассистента нового главного тренера.



Однако в действительности итальянец, сыгравший более 200 матчей за "синих", не принимал никакого решения насчет своего будущего.



"В данный момент насчет меня ходит много слухов, но ничего не произошло. Посмотрим, произойдет ли что-нибудь в будущем. Я не знаю. Я опасался, что вы спросите меня насчет этого, но я правда не знаю. Если честно, в данный момент есть только разговоры. Ничего не решено", — сообщил Дзола в эфире SuperSport.



Агент Джанфранко также высказался по поводу этих слухов, назвав возвращение своего клиента в "Челси" "гипотетической возможностью".



"Джанфранко является легендой "синих", но его возможный приход не зависит от судьбы Сарри. Я лишь могу говорить от лица своего клиента и заверить, что никакой встречи с руководством "Челси" не было".



"Чтобы Сарри оказался в "Челси", должны случиться три вещи: Конте необходимо уволить; "Наполи" и "Челси" необходимо договориться; Сарри необходимо договориться с клубом".



"Совместная работа Дзолы с Сарри — это гипотетическая возможность, однако мы должны посмотреть, что это за роль и как будут распределены обязанности", — сообщил агент Фульвио Маррукко.