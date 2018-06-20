Гиггз: "Бэйл идеально подходит "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что вингер "Реала" Гарет Бэйл просто создан, чтобы играть на "Олд Траффорд".

Многие ожидают, что этим летом Бэйл, наконец, покинет Мадрид и вернется в Премьер-Лигу. Наиболее вероятным направлением Гарета считается "Юнайтед", который охотится за валлийцем уже много лет.



По мнению Гиггза, его бывший клуб сделает выгодную инвестицию, если потратится на земляка. Райан уверен, что Бэйл является идеальным игроком для "Юнайтед".



"Если он окажется в "Юнайтед", я буду очень счастлив. Думаю, Гарет просто создан, чтобы играть за нас. Болельщики его обязательно полюбят".



"Фанаты обожают его, но все упирается в мнение Мадрида. Он играет за клуб, который выигрывал Лигу Чемпионов три сезона подряд, так зачем ему уходить?" - сообщил Гиггз South China Morning Post.