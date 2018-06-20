"Вест Хэм" подтвердил трансфер Фабиански

"Вест Хэм" объявил о приобретении голкипера "Суонси" Лукаша Фабиански. Поляк обошелся "молоткам" приблизительно в 7 миллионов фунтов.

В данный момент 33-летний голкипер находится в расположении сборной Польши, которая накануне неудачно стартовала на Чемпионате Мира, неожиданно проиграв Сенегалу.



"Вест Хэм" решил не дожидаться окончания турнира в России и закрыл сделку по Лукашу уже сегодня. По информации английских изданий, Фабиански обошелся "молоткам" приблизительно в 7 миллионов фунтов.



С помощью 33-летнего поляка "Вест Хэм" надеется решить вратарскую проблему, которая дала о себе знать в прошлом сезоне. Джо Харт провалился во время аренды из "Манчестер Сити", тогда Адриан чередовал ошибки и невероятные спасения.