Лэмпард хочет воссоединиться с Калу в "Дерби"

Новоиспеченный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард хочет начать трансферную кампанию с приобретения бывшего игрока "Челси" Саломона Калу.

Лэмпард выступал вместе с Калу на протяжении нескольких лет в "Челси", после чего ивуариец отправился покорять Бундеслигу, где с успехом представляет "Герту" прямо сейчас.



Как стало известно немецкому изданию Bild, теперь Саломон может вернуться в Англию. Лэмпард всерьез рассматривает вопрос с приобретением 32-летнего нападающего в "Дерби".



По информации источника, мужчины подружились во время совместного пребывания в "Челси", а Герта готова отпустить Калу – правда, только за двузначную сумму, уточняет источник.