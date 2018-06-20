Почеттино болеет на Чемпионате Мира за Англию

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поддерживает на Чемпионате Мира сборную Англии.

Под руководством Почеттино сразу несколько игроков "шпор" пробились в сборную Англии, а некоторые даже закрепились в ее основе. Сейчас на ЧМ-2018 "трех львов" представляют Киран Триппьер, Данни Роуз, Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Кейн.



Перед отъездом Кейна на турнир в Россию тренер "Тоттенхэма" даже пообещал, что будет болеть не столько за родную Аргентину, сколько за Англию.



"Поч шлет мне сообщения, в том числе после игры с Тунисом, поздравив с победой. Он присылает много сердечек и пишет: "Вперед, Англия!". Он болеет за меня. Очень много его игроков сейчас в команде".



"Для меня он не только тренер, но и хороший товарищ. Более того, я бы назвал его другом. Он хочет, чтобы все мы добились хорошего результата в России", - цитирует Кейна Daily Mirror.