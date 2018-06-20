Почеттино болеет на Чемпионате Мира за Англию

Почеттино и Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поддерживает на Чемпионате Мира сборную Англии.

Под руководством Почеттино сразу несколько игроков "шпор" пробились в сборную Англии, а некоторые даже закрепились в ее основе. Сейчас на ЧМ-2018 "трех львов" представляют Киран Триппьер, Данни Роуз, Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Кейн.

Перед отъездом Кейна на турнир в Россию тренер "Тоттенхэма" даже пообещал, что будет болеть не столько за родную Аргентину, сколько за Англию.

"Поч шлет мне сообщения, в том числе после игры с Тунисом, поздравив с победой. Он присылает много сердечек и пишет: "Вперед, Англия!". Он болеет за меня. Очень много его игроков сейчас в команде".

"Для меня он не только тренер, но и хороший товарищ. Более того, я бы назвал его другом. Он хочет, чтобы все мы добились хорошего результата в России", - цитирует Кейна Daily Mirror.




Метки Кейн, Почеттино, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 20.06.2018 13:00

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  1. meshuggah 20.06.2018 13:31 # meshuggah
    Он присылает много сердечек

    Источник: http://fapl.ru/posts/63287/

    ох уж это лгбт сообщество

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  2. witasr 20.06.2018 13:13 # witasr
    Перейди в другой клуб, посмотрим как твой друг и товарищ будет тебя поносить.

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