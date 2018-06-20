Почеттино болеет на Чемпионате Мира за Англию
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поддерживает на Чемпионате Мира сборную Англии.
Под руководством Почеттино сразу несколько игроков "шпор" пробились в сборную Англии, а некоторые даже закрепились в ее основе. Сейчас на ЧМ-2018 "трех львов" представляют Киран Триппьер, Данни Роуз, Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Кейн.
Перед отъездом Кейна на турнир в Россию тренер "Тоттенхэма" даже пообещал, что будет болеть не столько за родную Аргентину, сколько за Англию.
"Поч шлет мне сообщения, в том числе после игры с Тунисом, поздравив с победой. Он присылает много сердечек и пишет: "Вперед, Англия!". Он болеет за меня. Очень много его игроков сейчас в команде".
"Для меня он не только тренер, но и хороший товарищ. Более того, я бы назвал его другом. Он хочет, чтобы все мы добились хорошего результата в России", - цитирует Кейна Daily Mirror.
20.06.2018 13:00
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Последние комментарии:
Он присылает много сердечек
Источник: http://fapl.ru/posts/63287/
ох уж это лгбт сообщество
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Перейди в другой клуб, посмотрим как твой друг и товарищ будет тебя поносить.
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