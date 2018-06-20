Кулибали подтвердил, что Сарри возглавит "Челси"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали подтвердил, что бывший тренер неаполитанцев Маурицио Сарри продолжит карьеру в "Челси".

Долгое время "синие" не могли согласовать размен компенсации за Сарри, чей контракт до сих пор действует, несмотря на назначение в "Наполи" Карло Анчелотти.



Во время Чемпионата Мира все разногласия были улажены. Более того, уже в ближайшие дни Сарри официально возглавит "Челси", сменив своего соотечественника Антонио Конте.



"Фанатов "Челси" ждет привлекательный атакующий футбол, а Сарри докажет, что он отличный тренер. Мне жаль, что он покидает "Наполи", но теперь нас возглавит Карло Анчелотти. Это тоже большая фигура в футболе. Мы знаем, что можем рассчитывать с ним на трофеи".



"Что касается Сарри, то я надеюсь, что он будет успешен в "Челси". Если ему дадут время, он поменяет их игру. Игроки "Наполи" наслаждались работой с ним, и, думаю, в "Челси" будет все то же самое", - цитирует Кулибали The Sun.