Президент "Сампдории" подвердил продажу Торрейры

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро подтвердил продажу полузащитника Лукаса Торрейры, который вскоре должен присоединиться к "Арсеналу".

На текущей неделе пресса сообщала, что "канониры" практически договорились о компенсации за 22-летнего игрока сборной Уругвая, выразив готовность заплатить за Торрейру чуть больше суммы отступных, но в частями.



В интервью TMW накануне Ферреро подтвердил, что сделка между клубами заключена, и "Сампдория" уже попрощалась с Лукасом.



"Торрейра ушел за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов). Я купил его у "Пескары", когда никто не верил в него. Мы рискнули, и мы выиграли, заплатив за него тогда только 3 миллиона евро. Деньги, которые мы выручим с его продажи, пойдут на укрепление клуба", — сообщил Ферреро.