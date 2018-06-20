Президент "Сампдории" подвердил продажу Торрейры

Лукас Торрейра Президент "Сампдории" Массимо Ферреро подтвердил продажу полузащитника Лукаса Торрейры, который вскоре должен присоединиться к "Арсеналу".

На текущей неделе пресса сообщала, что "канониры" практически договорились о компенсации за 22-летнего игрока сборной Уругвая, выразив готовность заплатить за Торрейру чуть больше суммы отступных, но в частями.

В интервью TMW накануне Ферреро подтвердил, что сделка между клубами заключена, и "Сампдория" уже попрощалась с Лукасом.

"Торрейра ушел за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов). Я купил его у "Пескары", когда никто не верил в него. Мы рискнули, и мы выиграли, заплатив за него тогда только 3 миллиона евро. Деньги, которые мы выручим с его продажи, пойдут на укрепление клуба", — сообщил Ферреро.



Метки Арсенал, Сампдория, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2018 11:00

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  1. puhovik-vengera 20.06.2018 12:00 # puhovik-vengera
    Канте на минималках

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  2. blueswin 20.06.2018 11:41 # blueswin
    судя по качеству трансферов, Арсенал и Челси еще не скоро покинут 5 и 6 места

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