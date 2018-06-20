"Сити" откажется от претензий на Махреза, если "Лестер" не понизит цену
"Манчестер Сити" снова размышляет над тем, чтобы отказаться от претензий на вингера "Лестера" Рияда Махреза.
Напомним, впервые "горожане" пытались заполучить игрока сборной Алжира еще в январе. Тогда клуб с "Этихад" был готов заплатить за Рияда не более 60 млн. фунтов, тогда как "лисы" оценили свою звезду в 95 млн.
После окончания сезона чемпионы Премьер-Лиги вернулись за 27-летним Махрезом, явно рассчитывая, что на сей раз "Лестер" будет сговорчивее и установит более адекватную цену.
Как сообщает Manchester Evening News, "лисы" действительно снизили цену за алжирца, но лишь до 75 млн. фунтов, а это все равно слишком много для "Сити".
В данный момент никакого диалога между двумя клубами нет, и "горожане" всерьез подумывают завершить свой интерес к Махрезу, хотя сам Рияд с радостью бы присоединился к "Сити", что он и продемонстрировал зимой, устроив забастовку.
Также сообщается, что "Сити" активно ищет альтернативы Махрезу. "Горожане" все равно постараются обзавестись еще одним атакующим игроком этим летом.
20.06.2018 10:00
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