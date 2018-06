Светская хроника за среду

"Реал" переключился с Алиссона на Тибо Куртуа. Первым приобретением Маурицио Сарри в "Челси" может стать Жан-Мишель Сери. "Кристал Пэлас" готов платить Уилфриду Захе 120 тысяч фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" надеется завершить приобретение полузащитника "Наполи" Жоржиньо за 46.5 миллионов фунтов на этой неделе. (Sky Sports)



Из-за дороговизны голкипера "Ромы" Аллисона "Реал" переключил внимание на Тибо Куртуа из "Челси". (Cadena SER)



"Челси" надеется завершить приобретение полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери после назначения главным тренером Маурицио Сарри. (The Telegraph)



Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле может заменить в "Челси" Нголо Канте, переманить которого мечтает ПСЖ. (L'Equipe)



"Манчестер Юнайтед" потребует 100 млн. фунтов от "Тоттенхэма" за нападающего Антони Мартиаля. (The Sun)



"Юнайтед" является одним из трех клубов, которые следят за ситуацией полузащитника Марко Асенсио в "Реале". (El Gol Digital)



"Кристал Пэлас" попытается отговорить Уилфрида Заху от перехода в "Тоттенхэм", предложив вингеру контракт с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" все еще может лишиться юного нападающего Риана Брюстера, в борьбу за которого вступили "Тоттенхэм" и "Арсенал". (The Sun)



ПСЖ продолжает переговоры с "Ромой" и "Вест Хэмом" о продаже полузащитника Хавьера Пасторе. (ESPN)



"Вест Хэм" надеется приобрести вингера "Лацио" Фелипе Андерсона за 35 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" и "Бернли" сражаются за нападающего "Амьена" Муссу Конате, который может стоить 8 млн. фунтов. (The Sun)



"Хаддерсфилд" обходит "Саутгемптон" и "Лион" в борьбе за полузащитника "Брюгге" Антони Лимбомбе, оцениваемого в 11 млн. фунтов. (The Sun)



Упустив Джеймса Мэддисона, "Саутгемптон" попытается приобрести полузащитника "РБ Зальцбурга" Амаду Хайдара. (Daily Mirror)



"Марсель" вступил в борьбу за полузащитника "Эвертона" Моргана Шнайдерлен. (France Football)



"Ньюкасл" и "Бавария" претендуют на полузащитника "Хоффенхайма" Андрея Крамарича. (TZ)

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж не воссоединится с Рафаэлем Бенитесом в "Ньюкасле". (Liverpool Echo)



"Фулхэм" хочет приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Томаса Дилэйни, оцениваемого в 17.5 млн. фунтов. (Football.London)



Другое



Свен-Йоран Эрикссон отказался возглавить "Челси" в 2003 году, после приобретения клуба Романом Абрамовичем. (Daily Star)



Владелец "Челси" Роман Абрамович оплатил поездку 30 серьезно больных детей из Израиля на ЧМ-2018 в России. (CNN)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба пригласил своего парикмахера из Лондона на базу сборной Франции в России. Помимо Поля, парикмахер обслужил и 12 его партнеров по национальной команде. (Te Sun)



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик выйдет в стартовом составе англичан на матч против Панамы в воскресенье. (The Guardian)



Вингбек "Тоттенхэма" и сборной Англии Киран Триппьер стал самым креативным игроком первого тура ЧМ-2018, создав шесть голевых шансов для партнеров в матче с Тунисом. (Daily Mail)



ФИФА проанализирует, почему сборная Англии не получила два пенальти против Туниса и почему система VAR не помогла в тех ситуациях. (Daily Mail)



Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини с успехом перенес операцию на надорванной крестообразной связке колена и надеется как можно скорее вернуться в строй. (Football.London)



Товарищеский матч "Юнайтед" против "Милана" в США был перенесен с 90-тысячного стадиона на 27-тысячный из-за низкого интереса болельщиков. (The Sun)