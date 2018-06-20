Кейн хочет встать в один ряд с Роналду и Месси

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн заявил, что надеется использовать Чемпионат Мира в России, чтобы встать в один ряд с лучшими игроками современности в лице Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Если первый большой международный турнир в своей карьере Кейн провалил, отметившись на Евро-2016 лишь подачей угловых, то второй начал ударно, оформив дубль в стартовом матче ЧМ-2018 против сборной Туниса.



После победы 1:2 Харри рассказал, что хочет стать лучшим в своем деле. 24-летний капитан англичан спокойно смотрит на то, что люди скептически оценивают очередную цель, которую он перед собой поставил.



"Чтобы стать лучшим игроком в мире, ты должен стремиться ввысь, а не вниз. Я хочу проявить себя на большом турнире, я хочу быть среди лучших игроков мира, а этого можно добиться, только хорошо выступив на большой сцене и обнаружив себя в важные моменты".



"Мне приходилось доказывать неправоту людей на протяжении всей своей карьеры, и я люблю доказывать себе, что могу делать это. Роналду является лучшим в мире, наравне с Месси, но мой вызов в том, чтобы присоединиться к ним".



"Не нужно ставить перед собой ограничений. Я испытываю зуд от желания выйти на поле и проявить себя на большой сцене", — цитирует Кейна Sky Sports.