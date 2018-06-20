Гвардиола может сделать из Де Брюйне опорника

Кевин Де Брюйне Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вынашивает идею по переводу в опорную зону полузащитника Кевина Де Брюйне.

Как известно, в данный момент основным опорником "горожан" является Фернандиньо. Однако бразильцу уже 33 года, и с января Гвардиола пытается подыскать ему достойного сменщика. Сперва "Сити" охотился за Фредом, а сейчас ведет переговоры по Жоржиньо.

Если заполучить подходящего игрока на трансферном рынке не удастся, то у Гвардиолы готов запасной вариант на такой случай. По информации Manchester Evening News, на роль опорного полузащитника может быть переведен Де Брюйне.

Напомним, что в минувшем сезоне Премьер-Лиги, чемпионском для "горожан", 26-летний бельгиец стал лучшим плеймейкером дивизиона, записав в свой актив 16 результативных передач на партнеров.

На протяжении своей тренерской карьеры Гвардиола смело переводил игроков с одной позиции на другую, и похожая участь в будущем может ожидать Кевина, который уже пробует себя в качестве полузащитника оборонительного плана в сборной.

"Пеп подошел ко мне и сказал: "Я видел это, ты способен играть на этой позиции. Возможно, однажды ты будешь играть здесь и за нас", — сообщил Де Брюйне после победы 3:0 над сборной Панамы в рамках ЧМ-2018.



Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2018 08:20

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  1. farot 20.06.2018 09:39 # farot
    проживание в одном городе с Моуром сказывается

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  2. vyrentz 20.06.2018 08:36 # vyrentz
    А какой отличный правый защитник из него выйдет, красота!

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  3. al-faarabi 20.06.2018 08:27 # al-faarabi
    гвардиола, ты че и6аааанутый?

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