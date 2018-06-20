Гвардиола может сделать из Де Брюйне опорника

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вынашивает идею по переводу в опорную зону полузащитника Кевина Де Брюйне.

Как известно, в данный момент основным опорником "горожан" является Фернандиньо. Однако бразильцу уже 33 года, и с января Гвардиола пытается подыскать ему достойного сменщика. Сперва "Сити" охотился за Фредом, а сейчас ведет переговоры по Жоржиньо.



Если заполучить подходящего игрока на трансферном рынке не удастся, то у Гвардиолы готов запасной вариант на такой случай. По информации Manchester Evening News, на роль опорного полузащитника может быть переведен Де Брюйне.



Напомним, что в минувшем сезоне Премьер-Лиги, чемпионском для "горожан", 26-летний бельгиец стал лучшим плеймейкером дивизиона, записав в свой актив 16 результативных передач на партнеров.



На протяжении своей тренерской карьеры Гвардиола смело переводил игроков с одной позиции на другую, и похожая участь в будущем может ожидать Кевина, который уже пробует себя в качестве полузащитника оборонительного плана в сборной.



"Пеп подошел ко мне и сказал: "Я видел это, ты способен играть на этой позиции. Возможно, однажды ты будешь играть здесь и за нас", — сообщил Де Брюйне после победы 3:0 над сборной Панамы в рамках ЧМ-2018.