Моуриньо пожелал Матичу поскорее вылететь с Чемпионата Мира

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожелал своему полузащитнику Неманье Матичу и его сборной Сербии скорейшего вылета с Чемпионата Мира в России.

Перебравшись на "Олд Траффорд" прошлым летом из "Челси" за 40 миллионов фунтов, Матич немедленно стал ключевой фигурой в команде Моуриньо, с которым он прекрасно знаком по периоду совместной работы на "Стэмфорд Бридж".



29-летний серб также был и одним из наиболее стабильных игроков "Юнайтед" в минувшем сезоне, поэтому Моуриньо хочет, чтобы Неманья как следует отдохнул перед стартом новой кампании, не сильно задерживаясь на ЧМ-2018.



"Я хочу, чтобы мои игроки побеждали, но также я хочу, чтобы мои игроки отдохнули. Мне нужно, чтобы Матич отправился в отпуск, а для этого Швейцария должна финишировать второй (в Группе E, позади фаворита в лице Бразилии). Мне жаль, Неманья, но тебе нужно отдохнуть", — сообщил Моуриньо в эфире RT.