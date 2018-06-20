Обследование подтвердило травму бедра у Алли

Полузащитник сборной Англии Деле Алли почти наверняка пропустит второй матч на ЧМ-2018 против Панамы.

После неубедительного поединка против сборной Туниса, в котором Алли был заменен на 80-й минуте, выяснилось, что 22-летний игрок получил травму бедра.



Хавбек "Тоттенхэма" пропустил тренировку англичан в понедельник и вместо этого посетил одну из больниц в Санкт-Петербурге для более детального обследования. И медики подтвердили растяжение бедра у Алли, сообщает The Telegraph.



Ожидается, что место Деле в старте англичан займет Рубен Лофтус-Чик. Именно он заменил Алли в поединке против Туниса, неплохо себя проявив за 10 сыгранных в Волгограде минут.