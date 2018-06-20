Фил Томпсон советует "Ливерпулю" обратить внимание на Махреза

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что главному тренеру "красных" Юргену Клоппу стоит обратить внимание на вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Этим летом Клопп стремится дополнительно укрепить атакующую мощь своей команды. Сделка по Набилю Фекиру из "Лиона" сорвалась, но "Ливерпуль" интересуется целым рядом других игроков, включая Джердана Шакири из "Стоука".



По мнению Томпсона, идеальным приобретением для "красных" мог бы стать Рияд Махрез, которого с января пресса упорно отправляет в "Манчестер Сити".



"Да, "Ливерпулю" следует купить его. Я не знаю, где он будет играть в команде. Но вы неоднократно видели, что он может в одиночку выигрывать матчи, когда у него идет игра. Он может это делать, но он делает это недостаточно часто, потому что он несчастлив или вроде того".



"Этот парень обладает потрясающим талантом, и вы видите, каким мастерством он наделен. Он может очень быстро добраться из точки А в точку Б, и порой это позволяет ослабить давление. Да, он талантлив, и я бы забрал его за 20 миллионов фунтов! В своих мечтах", — цитирует Томпсона Daily Express.