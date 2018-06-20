Фил Томпсон советует "Ливерпулю" обратить внимание на Махреза

Рияд Махрез и Юрген Клопп Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что главному тренеру "красных" Юргену Клоппу стоит обратить внимание на вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Этим летом Клопп стремится дополнительно укрепить атакующую мощь своей команды. Сделка по Набилю Фекиру из "Лиона" сорвалась, но "Ливерпуль" интересуется целым рядом других игроков, включая Джердана Шакири из "Стоука".

По мнению Томпсона, идеальным приобретением для "красных" мог бы стать Рияд Махрез, которого с января пресса упорно отправляет в "Манчестер Сити".

"Да, "Ливерпулю" следует купить его. Я не знаю, где он будет играть в команде. Но вы неоднократно видели, что он может в одиночку выигрывать матчи, когда у него идет игра. Он может это делать, но он делает это недостаточно часто, потому что он несчастлив или вроде того".

"Этот парень обладает потрясающим талантом, и вы видите, каким мастерством он наделен. Он может очень быстро добраться из точки А в точку Б, и порой это позволяет ослабить давление. Да, он талантлив, и я бы забрал его за 20 миллионов фунтов! В своих мечтах", — цитирует Томпсона Daily Express.



Метки Лестер, Ливерпуль, Махрез, Томпсон

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2018 00:05

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  1. gerrard08 20.06.2018 00:39 # gerrard08
    лисы жестко залупаются, диалога не получится.

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  2. ccchelsea 20.06.2018 00:12 # ccchelsea
    У этих бичей бабла на Мареза не хватит.

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  3. helicopter 20.06.2018 00:08 # helicopter
    Всю Африку сватают в Ливегпуль

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