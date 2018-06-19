Джек Уилшир объявил об уходе из "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил о решении покинуть родной клуб по истечении своего контракта в конце июня.
На протяжении последних недель Уилшир раздумывал над предложением "канониров" о новой сделке. Окончательная ясность наступила лишь после того, как Джек провел встречу с новым главным тренером лондонцев Унаи Эмери.
Эмери не увидел в Уилшире основного игрока, и это предопределило выбор Джека. Сегодня стало окончательно понятно, что 26-летний англичанин уйдет из "Арсенала" свободным агентом.
"Я могу подтвердить, что покину "Арсенал", когда истечет мой контракт в конце июня".
"После длительных разговоров с клубом и особенно после недавней встречи с новым тренером Унаи Эмери я почувствовал, что у меня практически не осталось иного выбора, кроме как принять это решение, которое я принимаю исключительно по футбольным соображениям".
"Пресса широко освещала то, что я со своим представителем на протяжении нескольких месяцев обсуждал новый контракт, чтобы продлить свое пребывание на "Эмирейтс".
"В процессе этих переговоров я всегда намеревался остался игроком "Арсенала". Я провел в "Арсенале" 17 лет и всегда чувствовал себя частью клуба. Мое желание остаться было настолько велико, что недавно я согласился на менее выгодный в финансовом отношении контракт".
"Однако во время встречи с новым тренером мне было сказано, что, хотя предложение о новом контракте с ухудшением условий по-прежнему в силе, меня ждет ограниченное игровое время, если я решу остаться".
"Уверен, каждый может понять, что на этой стадии моей жизни и карьеры я должен играть регулярно за первую команду, а после встречи с мистером Эмери я понял, что мне будет очень сложно делать это в "Арсенале".
"Учитывая это, у меня не осталось иного выбора, кроме как обратиться к другим вариантам, чтобы моя карьера на поле могла развиваться".
"Теперь я возьму необходимое время, чтобы рассмотреть свои варианты и принять решение о следующем этапе своей карьеры", — написал Уилшир в инстаграме.
19.06.2018 23:40
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Последние комментарии:
очень жаль на самом деле, но чтож, так лучше для всех
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кариус просто ноер на его фоне
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=qNBW6p4m9JE
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> Я провел в "Арсенале" 17 лет
С математикой совсем не дружит парень. 26 минус 17 = с 11 лет получается играет?
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для кого как новость
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рентв гавно.
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Кто знаешь, трансфермаркт R.I.P?
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Эмери наводит порядок..... дададад именно наводит, а не как Венгер страдал хеpней 10 лет
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Эмери скидывает шлак перед приходом великого Феллини
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Потерять не возрастного собственного воспитанника, который является единственным игроком в команде, у которого есть яйца, который любит клуб и который когда находится в хорошей форме, является абсолютно лучшим игроком Арсенал...Какие же всё таки раки. Шестое место уплывёт в новом сезоне.
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Если бутылку сломать, её можно выкинуть.
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очень жаль
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