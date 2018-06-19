Джек Уилшир объявил об уходе из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил о решении покинуть родной клуб по истечении своего контракта в конце июня.

На протяжении последних недель Уилшир раздумывал над предложением "канониров" о новой сделке. Окончательная ясность наступила лишь после того, как Джек провел встречу с новым главным тренером лондонцев Унаи Эмери.



Эмери не увидел в Уилшире основного игрока, и это предопределило выбор Джека. Сегодня стало окончательно понятно, что 26-летний англичанин уйдет из "Арсенала" свободным агентом.



"Я могу подтвердить, что покину "Арсенал", когда истечет мой контракт в конце июня".



"После длительных разговоров с клубом и особенно после недавней встречи с новым тренером Унаи Эмери я почувствовал, что у меня практически не осталось иного выбора, кроме как принять это решение, которое я принимаю исключительно по футбольным соображениям".



"Пресса широко освещала то, что я со своим представителем на протяжении нескольких месяцев обсуждал новый контракт, чтобы продлить свое пребывание на "Эмирейтс".



"В процессе этих переговоров я всегда намеревался остался игроком "Арсенала". Я провел в "Арсенале" 17 лет и всегда чувствовал себя частью клуба. Мое желание остаться было настолько велико, что недавно я согласился на менее выгодный в финансовом отношении контракт".



"Однако во время встречи с новым тренером мне было сказано, что, хотя предложение о новом контракте с ухудшением условий по-прежнему в силе, меня ждет ограниченное игровое время, если я решу остаться".



"Уверен, каждый может понять, что на этой стадии моей жизни и карьеры я должен играть регулярно за первую команду, а после встречи с мистером Эмери я понял, что мне будет очень сложно делать это в "Арсенале".



"Учитывая это, у меня не осталось иного выбора, кроме как обратиться к другим вариантам, чтобы моя карьера на поле могла развиваться".



"Теперь я возьму необходимое время, чтобы рассмотреть свои варианты и принять решение о следующем этапе своей карьеры", — написал Уилшир в инстаграме.