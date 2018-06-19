Джек Уилшир объявил об уходе из "Арсенала"

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил о решении покинуть родной клуб по истечении своего контракта в конце июня.

На протяжении последних недель Уилшир раздумывал над предложением "канониров" о новой сделке. Окончательная ясность наступила лишь после того, как Джек провел встречу с новым главным тренером лондонцев Унаи Эмери.

Эмери не увидел в Уилшире основного игрока, и это предопределило выбор Джека. Сегодня стало окончательно понятно, что 26-летний англичанин уйдет из "Арсенала" свободным агентом.

"Я могу подтвердить, что покину "Арсенал", когда истечет мой контракт в конце июня".

"После длительных разговоров с клубом и особенно после недавней встречи с новым тренером Унаи Эмери я почувствовал, что у меня практически не осталось иного выбора, кроме как принять это решение, которое я принимаю исключительно по футбольным соображениям".

"Пресса широко освещала то, что я со своим представителем на протяжении нескольких месяцев обсуждал новый контракт, чтобы продлить свое пребывание на "Эмирейтс".

"В процессе этих переговоров я всегда намеревался остался игроком "Арсенала". Я провел в "Арсенале" 17 лет и всегда чувствовал себя частью клуба. Мое желание остаться было настолько велико, что недавно я согласился на менее выгодный в финансовом отношении контракт".

"Однако во время встречи с новым тренером мне было сказано, что, хотя предложение о новом контракте с ухудшением условий по-прежнему в силе, меня ждет ограниченное игровое время, если я решу остаться".

"Уверен, каждый может понять, что на этой стадии моей жизни и карьеры я должен играть регулярно за первую команду, а после встречи с мистером Эмери я понял, что мне будет очень сложно делать это в "Арсенале".

"Учитывая это, у меня не осталось иного выбора, кроме как обратиться к другим вариантам, чтобы моя карьера на поле могла развиваться".

"Теперь я возьму необходимое время, чтобы рассмотреть свои варианты и принять решение о следующем этапе своей карьеры", — написал Уилшир в инстаграме.



Метки Арсенал, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2018 23:40

Количество просмотров Просмотров: 1167

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 20.06.2018 00:30 # wengerrrro
    очень жаль на самом деле, но чтож, так лучше для всех

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  2. coon4 20.06.2018 00:27 # coon4
    кариус просто ноер на его фоне

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=qNBW6p4m9JE

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  3. superglor 20.06.2018 00:26 # superglor
    > Я провел в "Арсенале" 17 лет

    С математикой совсем не дружит парень. 26 минус 17 = с 11 лет получается играет?

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  4. mancunia-planet 20.06.2018 00:14 # mancunia-planet
    для кого как новость

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  5. ccchelsea 20.06.2018 00:12 # ccchelsea
    рентв гавно.

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  6. rentv 20.06.2018 00:00 # rentv
    Кто знаешь, трансфермаркт R.I.P?

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  7. awesome-arsenal 19.06.2018 23:54 # awesome-arsenal
    Эмери наводит порядок..... дададад именно наводит, а не как Венгер страдал хеpней 10 лет

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  8. fanat-united 19.06.2018 23:51 # fanat-united
    Эмери скидывает шлак перед приходом великого Феллини

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  9. ccchelsea 19.06.2018 23:45 # ccchelsea
    Потерять не возрастного собственного воспитанника, который является единственным игроком в команде, у которого есть яйца, который любит клуб и который когда находится в хорошей форме, является абсолютно лучшим игроком Арсенал...Какие же всё таки раки. Шестое место уплывёт в новом сезоне.

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  10. papka-legend 19.06.2018 23:45 # papka-legend
    Если бутылку сломать, её можно выкинуть.

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  11. kily 19.06.2018 23:44 # kily
    очень жаль

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