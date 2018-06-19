"Арсенал" купил Бернда Лено

"Арсенал" официально подтвердил приобретение голкипера сборной Германии Бернда Лено у леверкузенского "Байера" примерно за 22 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне ворота "канониры" попеременно защищали Петр Чех и Давид Оспина, но ни тот, ни другой — совместно со своими защитниками — не блистали, вдобавок допуская результативные ошибки. Поэтому новоиспеченный тренер лондонцев Унаи Эмери первым делом решил укрепить тылы.



Уже оформив переход свободным агентом Штефана Лихтштайнера из "Ювентуса" и согласовав покупку Сократиса Папастатопулоса у дортмундской "Боруссии", теперь Эмери заручился услугами 26-летнего Лено.



Начав свою карьеру в "Штутгарте", в 2011 году Бернд перебрался в Леверкузен, где продолжил прогрессировать, а в 2015 впервые получил вызов в сборную Германии. Всего на счету Лено более 300 матчей за "Байер" и шесть за национальную команду.



Лено не попал в заявку немцев для участия в Чемпионате Мира в России, поэтому смог незамедлительно завершить свой переход в "Арсенал" и сегодня заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.



Номер, под которым Бернд будет выступать за "канониров", пока не определен — предположительно, это зависит от того расстанется ли клуб с Чехом или Оспиной.