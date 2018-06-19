"Арсенал" купил Бернда Лено

Бернд Лено "Арсенал" официально подтвердил приобретение голкипера сборной Германии Бернда Лено у леверкузенского "Байера" примерно за 22 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне ворота "канониры" попеременно защищали Петр Чех и Давид Оспина, но ни тот, ни другой — совместно со своими защитниками — не блистали, вдобавок допуская результативные ошибки. Поэтому новоиспеченный тренер лондонцев Унаи Эмери первым делом решил укрепить тылы.

Уже оформив переход свободным агентом Штефана Лихтштайнера из "Ювентуса" и согласовав покупку Сократиса Папастатопулоса у дортмундской "Боруссии", теперь Эмери заручился услугами 26-летнего Лено.

Начав свою карьеру в "Штутгарте", в 2011 году Бернд перебрался в Леверкузен, где продолжил прогрессировать, а в 2015 впервые получил вызов в сборную Германии. Всего на счету Лено более 300 матчей за "Байер" и шесть за национальную команду.

Лено не попал в заявку немцев для участия в Чемпионате Мира в России, поэтому смог незамедлительно завершить свой переход в "Арсенал" и сегодня заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Номер, под которым Бернд будет выступать за "канониров", пока не определен — предположительно, это зависит от того расстанется ли клуб с Чехом или Оспиной.



Метки Арсенал, Байер, Лено, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2018 22:10

Количество просмотров Просмотров: 1780

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Последние комментарии:




  1. alexomck 19.06.2018 22:57 # alexomck
    Слуцкий так радуется, как будто уже выиграли всё это черножопое и узкоглазое дерьмо на чемпе.

    (ответить)

  2. mcferson 19.06.2018 22:57 # mcferson
    Юлькаааааааааааа
    Азахахахахахахахахахахахахахахахаха))))))

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  3. shearer1 19.06.2018 22:56 # shearer1
    Дойдут до четвертьфинала. Не то что англы

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  4. saint577 19.06.2018 22:56 # saint577
    Я даже не знаю, кто больше неудачник Салах или Ливерпуль

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  5. liver-winner 19.06.2018 22:56 # liver-winner
    В общем Египт без Салаха та же самая Саудовская Аравия

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  6. dragonishka 19.06.2018 22:56 # dragonishka
    Вратарь у Египта вообще никакой, кстати, такая шпала, но даже прыгать не может

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  7. papka-legend 19.06.2018 22:56 # papka-legend
    Дети мои, зачем вы сретесь по поводу того, что "Салах в сборной и клубе разные игроки"? Это же простая истина, ясная как день и чистая как летняя ночь. Не будьте сверхразумами как казахи. Лучше скажите, как вам Рассиюш-ка? Ай-да Черчесов, Ай да молодцы парни!

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  8. arsenalekc 19.06.2018 22:54 # arsenalekc
    Замена Чеху. Неплохо.

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  9. beatles-red 19.06.2018 22:54 # beatles-red
    Ахах. Космос Стас

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  10. dragonishka 19.06.2018 22:54 # dragonishka
    Всех с победой! Минимальная цель достигнута, дальше просто играть на расслабоне и ничего не ждать.

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  11. dragonishka 19.06.2018 22:53 # dragonishka
    Господи, че за песня)

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  12. farot 19.06.2018 22:53 # farot
    так парни, не вырубайте трансляции. Сейчас пусть говорят начнется

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  13. only--liverpool 19.06.2018 22:52 # only--liverpool
    Ты просто космос Стас))))))))))))))))))))))00000

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  14. papka-legend 19.06.2018 22:52 # papka-legend
    Рассия на 1 шаг ближе к финалу ЧМ!
    Давай РОССИЯ! ДАВАЙ ДАВАЙ!)))

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  15. only--liverpool 19.06.2018 22:52 # only--liverpool
    Ну что могу сказать? Россия - говно, Египет - говнище. Просрут Уругваю и тут же вылетят в плей-офф. Скриньте. И не забудьте поцеловать хуйло в жопу)))

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  16. alexomck 19.06.2018 22:52 # alexomck
    без пассов Хендо, Мане, и Фирмино, Салах не о чем.
    прав был Черышев.

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  17. reams 19.06.2018 22:51 # reams
    неожиданно для такого топарика, но по ходу Сосалах одолжил односезонный абонемент на игру в футбол у Кейна, срок действия которого, к слову, уже закончился
    Эта Рашка напоминает Арсенал: изи выход из группы, а дальше...

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  18. mr-ololo 19.06.2018 22:49 # mr-ololo
    Салах ебобо, быкует на Кудряшова.

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  19. skychnie-oboi 19.06.2018 22:47 # skychnie-oboi
    Какой же шлак у Салаха в сборной.

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  20. only--liverpool 19.06.2018 22:44 # only--liverpool
    Салах: один в поле не воин

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