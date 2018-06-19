"Арсенал" купил Бернда Лено
"Арсенал" официально подтвердил приобретение голкипера сборной Германии Бернда Лено у леверкузенского "Байера" примерно за 22 миллиона фунтов.
В минувшем сезоне ворота "канониры" попеременно защищали Петр Чех и Давид Оспина, но ни тот, ни другой — совместно со своими защитниками — не блистали, вдобавок допуская результативные ошибки. Поэтому новоиспеченный тренер лондонцев Унаи Эмери первым делом решил укрепить тылы.
Уже оформив переход свободным агентом Штефана Лихтштайнера из "Ювентуса" и согласовав покупку Сократиса Папастатопулоса у дортмундской "Боруссии", теперь Эмери заручился услугами 26-летнего Лено.
Начав свою карьеру в "Штутгарте", в 2011 году Бернд перебрался в Леверкузен, где продолжил прогрессировать, а в 2015 впервые получил вызов в сборную Германии. Всего на счету Лено более 300 матчей за "Байер" и шесть за национальную команду.
Лено не попал в заявку немцев для участия в Чемпионате Мира в России, поэтому смог незамедлительно завершить свой переход в "Арсенал" и сегодня заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.
Номер, под которым Бернд будет выступать за "канониров", пока не определен — предположительно, это зависит от того расстанется ли клуб с Чехом или Оспиной.
19.06.2018 22:10
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Последние комментарии:
Слуцкий так радуется, как будто уже выиграли всё это черножопое и узкоглазое дерьмо на чемпе.
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Юлькаааааааааааа
Азахахахахахахахахахахахахахахахаха))))))
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Дойдут до четвертьфинала. Не то что англы
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Я даже не знаю, кто больше неудачник Салах или Ливерпуль
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В общем Египт без Салаха та же самая Саудовская Аравия
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Вратарь у Египта вообще никакой, кстати, такая шпала, но даже прыгать не может
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Дети мои, зачем вы сретесь по поводу того, что "Салах в сборной и клубе разные игроки"? Это же простая истина, ясная как день и чистая как летняя ночь. Не будьте сверхразумами как казахи. Лучше скажите, как вам Рассиюш-ка? Ай-да Черчесов, Ай да молодцы парни!
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Замена Чеху. Неплохо.
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Ахах. Космос Стас
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Всех с победой! Минимальная цель достигнута, дальше просто играть на расслабоне и ничего не ждать.
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Господи, че за песня)
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так парни, не вырубайте трансляции. Сейчас пусть говорят начнется
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Ты просто космос Стас))))))))))))))))))))))00000
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Рассия на 1 шаг ближе к финалу ЧМ!
Давай РОССИЯ! ДАВАЙ ДАВАЙ!)))
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Ну что могу сказать? Россия - говно, Египет - говнище. Просрут Уругваю и тут же вылетят в плей-офф. Скриньте. И не забудьте поцеловать хуйло в жопу)))
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без пассов Хендо, Мане, и Фирмино, Салах не о чем.
прав был Черышев.
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неожиданно для такого топарика, но по ходу Сосалах одолжил односезонный абонемент на игру в футбол у Кейна, срок действия которого, к слову, уже закончился
Эта Рашка напоминает Арсенал: изи выход из группы, а дальше...
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Салах ебобо, быкует на Кудряшова.
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Какой же шлак у Салаха в сборной.
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Салах: один в поле не воин
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