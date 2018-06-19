"Бернли" предложил 12 миллионов фунтов за Родригеса, но получил отказ

"Вест Бромвич" отклонил стартовое предложение "Бернли" в 12 миллионов фунтов о покупке нападающего Джея Родригеса.

Покинув Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона, "дрозды" уже лишились своего капитана в лице Джонни Эванса, который ушел в "Лестер". Однако на "Хоторнс" отлично понимают, что эта потеря будет далеко не единственной.



Высокие шансы вернуться на уровень Премьер-Лиги, пускай и с другим клубом, имеет также Родригес, который забил 31 гол за "Вест Бромвич" в рамках чемпионата после своего перехода из "Саутгемптона" в 2012 году за 7 млн. фунтов.



Первым свой интерес к 28-летнему англичанину обозначил "Бернли", воспитанником которого Джей является. Однако стартовое предложение "бордовых", находящихся в поисках усиления под Лигу Европы, было отклонено, сообщает Daily Mail.



Помимо Родригеса, "Бернли" имеет виды и на одноклубника Джея Крейга Доусона. При этом со стороны "Вест Бромвича" существует встречный интерес к нападающему "бордовых" Нахки Уэллсу.