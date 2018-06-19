Гиггз посоветовал "Юнайтед" совершить два приобретения

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подписать игроков топ-уровня на позиции центрального защитника и полузащитника.

Будучи ассистентом Луи Ван Галя на "Олд Траффорд", Гиггз настаивал на покупке Луки Модрича и Тони Крооса. Оба хавбека сейчас выступают в "Реале", побеждая в Лиге Чемпионов уже три сезона подряд. Несмотря на договоренность с "Шахтером" по Фреду и наличие в команде Поля Погба, Гиггз по-прежнему считает центр поля слабой зоной в МЮ.



Также Гиггз придерживается мнения, что для борьбы с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги "Юнайтед" необходим центральный защитник мирового уровня.



"Полузащита, которую я бы хотел видеть в МЮ, включает в себя Погба на позиции атакующего хавбека. "Юнайтед" все еще нуждается в игроке вроде Крооса или Модрича, полузащитнике, который мог бы контролировать темп игры. К сожалению, такие игроки не растут на деревьях".



"Еще одна позиция, которую я считаю проблемной в МЮ – центральный защитник. Если вы посмотрите на все великие команды "Юнайтед" в прошлом, на этой позиции у нас были игроки топ-уровня: Фердинанд, Видич, Стам, Паллистер. Список можно продолжать".



"Конечно, я понимаю, что таких игроков тоже очень трудно найти. Однако "Юнайтед" крайне важно усилить позиции полузащитника и центрального защитника", - передает слова Гиггза Manchester Evening News.