Исса Диоп присоединился к "Вест Хэму"

Центральный защитник "Тулузы" и молодежной сборной Франции Исса Диоп официально завершил свой переход в "Вест Хэм". Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Прилетев в Лондон в понедельник, Диоп прошел медицинское обследование после чего согласовал персональные условия с "молтобойцами". Сегодня контракт продолжительностью в пять лет был заключен.



Таким образом, 21-летний француз стал уже вторым новичком команды Мануэля Пеллегрини в это межсезонье после правого защитника Райана Фредерикса, перешедшего из "Фулхэма" свободным агентом.



Исса является воспитанником "Тулузы", в системе которой он находился с девяти лет. За родной клуб Диоп провел чуть менее 100 матчей, дебютировав в 2014 году. Ранее среди претендентов на защитника также назывались "Монако", "Марсель", "РБ Лейпциг" и "Севилья".



"Исса является игроком с великолепным потенциалом, и он уже продемонстрировал огромные способности в столь молодом возрасте. Закрепившись в первой команде в качестве юниора, уже в 20 лет он стал капитаном "Тулузы", и это говорит о его характере и зрелости", — сообщил спортивный директор "Вест Хэма" Марио Усильос.



