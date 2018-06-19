Агент Сарри прибыл в Лондон

Агент тренера Маурицио Сарри находится в Лондоне и обсуждает заключительные детали контракта с "Челси".

И хотя формально Антонио Конте все еще возглавляет "синих", его дни на "Стэмфорд Бридж" сочтены. Увольнение специалиста, за два года выигравшего Премьер-Лигу и Кубок Англии, должно состояться в ближайшее время.



Как только Конте уйдет, на его место должен немедленно заступить Сарри. По некоторым данным, "Челси" уже согласовал компенсацию в размере 4.4 миллионов фунтов за то, чтобы освободить Маурицио от обязательств перед "Наполи".



Sky Sports стало известно от своего источника, что переговоры Сарри и "Челси" находятся в завершающей стадии. Агент итальянца уже прибыл в Лондон и обсуждает заключительные детали договора, который Маурицио останется просто подписать.



Добавим, во вторник итальянская пресса также сообщила, что пакт между "Челси" и "Наполи" насчет Сарри обяжет "синих" не посягать на трех игроков неаполитанцев в лице Петра Зелински, Эльсеида Хюсая и Рауля Альбиоля.