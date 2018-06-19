Леманн раскритиковал решение Эмери

Йенс Леманн Йенс Леманн раскритиковал решение наставника "Арсенала" Унаи Эмери не включать его в свой тренерский штаб.

Во вторник новоиспеченный рулевой "канониров" объявил состав своей тренерской команды, место в которой сохранил Стив Боулд, ассистировавший предшественнику Эмери Арсену Венгеру.

А вот от услуг экс-голкипера "Арсенала" Леманна испанский специалист отказался. Таким образом, Йенс покинет "Эмирейтс" после всего одного сезона работы на тренерской должности. Реакция темпераментного немца на решение Эмери не заставила себя ждать.

"Дорогие болельщики "Арсенала", мне жаль покидать клуб после всего одного года. Я получил хороший опыт, работая с игроками в качестве одного из ассистентов-тренеров. Однако настрой нашего коллектива образца 2004 года больше не нужен здесь", — написал Леманн в твиттере.



Метки Арсенал, Леманн

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2018 19:25

Количество просмотров Просмотров: 1453

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. denk 19.06.2018 20:54 # denk
    настрой коллектива образца .... чего???? не подошел новому тренеру вот и все. Видимо не такой хороший спец как он о себе думает

    (ответить)

  2. coon4 19.06.2018 20:01 # coon4
    у сменщика Канна рвануло

    (ответить)

  3. chelsea-69 19.06.2018 19:59 # chelsea-69
    #подорван

    (ответить)

  4. brown-ale 19.06.2018 19:35 # brown-ale
    Слишком брутален для слащавого испашки.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: