Леманн раскритиковал решение Эмери

Йенс Леманн раскритиковал решение наставника "Арсенала" Унаи Эмери не включать его в свой тренерский штаб.

Во вторник новоиспеченный рулевой "канониров" объявил состав своей тренерской команды, место в которой сохранил Стив Боулд, ассистировавший предшественнику Эмери Арсену Венгеру.



А вот от услуг экс-голкипера "Арсенала" Леманна испанский специалист отказался. Таким образом, Йенс покинет "Эмирейтс" после всего одного сезона работы на тренерской должности. Реакция темпераментного немца на решение Эмери не заставила себя ждать.



"Дорогие болельщики "Арсенала", мне жаль покидать клуб после всего одного года. Я получил хороший опыт, работая с игроками в качестве одного из ассистентов-тренеров. Однако настрой нашего коллектива образца 2004 года больше не нужен здесь", — написал Леманн в твиттере.