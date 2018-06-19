Танги Ндомбеле может перейти в "Тоттенхэм"

Талантливый полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в Премьер-Лиге, где в его услугах заинтересован "Тоттенхэм".

Ранее французская пресса сообщала о том, что "шпоры" уже сделали "Лиону" официальное предложение о покупке 21-летнего игрока игрока, однако Sky Sports опровергает эту информацию. Тем не менее, интерес "Тоттенхэма" конкретен, и Ндомбеле вполне может стать первой покупкой лондонского клуба в это трансферное окно.



"Шпоры" видят в Ндомбеле идеальную замену для Муссы Дембеле, который не собирается продлевать свой истекающий через год контракт и доступен для трансфера уже этим летом.



Ндомбеле считается одним из главных талантов французского футбола, произведя большое впечатление своей игрой за "Лион" и молодежную сборную своей страны.



В прошлом сезоне Ндомбеле провел 43 матча за "Лион" и по статистике был одним из лучших игроков на своей позиции во всей Лиге 1. "Лион" не желает терять свою восходящую звезду, и только сумма в 40 млн. фунтов заставит президента клуба Жан-Мишеля Оляса передумать.



