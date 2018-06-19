Эмери сформировал свой тренерский штаб в "Арсенале"

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери окончательно сформировал свой штаб, сохранив в клубе Стива Боулда, но избавившись от Йенса Леманна.

Уходя с тренерского мостика "канониров", Арсен Венгер рекомендовал своему преемнику, кто бы им ни стал, сохранить ту тренерскую команду, которую француз собирал годами.



Однако Эмери лишь отчасти последовал совету Венгера, избавившись не только от Леманна, но и от Нила Банфила, Тони Колберта, Джерри Пейтона и Боро Примораца. Также клуб официально подтвердил расставание с главой медицинского штаба Колином Льюином.



Зато Эмери сохранил в "Арсенале" Боулда, который на протяжении шести последних лет был правой рукой Венгера. Еще одним помощником испанца, помимо Стива, станет приглашенный Пабло Виллануэва, который будет отвечать за тренировки первой команды.



"Унаи собрал очень сильную и талантливую команду, и я рад их приходу. Также я рад, что Стив Боулд, Сэл Биббо и Даррен Берджесс продолжат работу с нами. Учитывая, что впереди у нас переходный период, нам требуется некоторая последовательность, и эти люди сыграют важную роль", — сообщил исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис.