Каррагер: "В основе сборной Англии должен играть Рэшфорд, а не Стерлинг"

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не заслуживает места в стартовом составе команды Гарета Саутгейта на Чемпионате Мира в России.

В своей колонке в The Telegraph, Каррагер высоко оценил игру англичан против Туниса накануне вечером, однако Джейми считает, что Саутгейту все равно стоит произвести определенные изменения в составе.



По мнению Каррагера, в следующем матче против Панамы место левого вингбека должен занять Данни Роуз, а не Эшли Янг. Также Джейми хотел бы увидеть с первых минут Рубена Лофтус-Чика вместо Деле Алли, который, скорее всего, пропустит игру из-за травмы бедра.



Наиболее важной перестановкой в составе команды Саутгейта, как считает Каррагер, должно стать появление Рэшфорда вместо Стерлинга, несмотря на то, что последний забил 18 голов за "Манчестер Сити" в минувшем сезоне. Джейми убежден, что тактически Рэшфорд больше подходит для стиля сборной.



"Нынешняя расстановка англичан не подходит Стерлингу. Место Рахима должен занимать человек, более нацеленный на атаку, как Рэшфорд, так как в обороне у Англии достаточно подстраховки с тремя центральными защитниками и опорным полузащитником".



"В течение всей игры против Туниса, Стерлинг оказывался очень близко к чужим воротам – практически как партнер Кейна по нападению. Рахим должен играть на позиции "десятки".



"На данный момент Англия играет с тремя "десятками", хотя никто из них не является классическим игроком для этой позиции. Команда полагается на их скорость, а не на способность вскрывать оборону через проход или передачу. Это делает использование Стерлинга нелогичным", - считает Каррагер.