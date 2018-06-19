Беллерин "неприкасаем" для Унаи Эмери

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин является одним из пяти игроков, которые получили гарантии относительно своего будущего от нового главного тренера "канониров" Унаи Эмери.

После своего назначения на "Эмирейтс" испанский специалист провел переговоры с соотечественником, заверив Беллерина в том, что видит в нем ключевого игрока команды и хочет раскрыть его потенциал.



По информации Daily Mirror, Беллерин, чей контракт с "Арсеналом" действителен до 2023 года, является одним из пяти "неприкасаемых" игроков для Эмери. Имена этих игроков не называются, однако ранее сообщалось, что Эмери хочет строить команду вокруг Аарона Рэмси и Пьер-Эмерика Обамеянга.



Также Эмери очень высоко оценивает способности и таланты полузащитника Гранита Джаки, который на днях продлил контракт с "канонирами", и нападающего Александра Лакасетта.



Таким образом, Эмери надеется оградить Беллерина от интереса больших клубов вроде "Барселоны", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". Унаи всерьез настроен вывести 23-летнего защитника на новый уровень и уже успел подписать опытного Штефана Лихтштайнера для помощи в этом начинании.