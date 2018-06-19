Венгер: "В современном футболе нет лидеров"

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер считает, что сейчас в футболе очень трудно найти прирожденных капитанов.

Одной из главных проблем "Арсенала" последних лет считалось отсутствие лидеров в раздевалке. "Канониры" до сих пор не нашли игрока, который мог бы вести партнеров за собой, как это некогда делал Патрик Виейра. Венгер же считает, что сейчас таких игроков попросту нет.



"В подрастающем поколении больше нет прирожденных лидеров. Я не знаю, почему. Может потому, что каждый игрок сейчас — звезда".



"Посмотрите на Неймара, он – суперзвезда. У этого парня 170 миллионов подписчиков в социальных сетях. Даже если бы его капитаном стал я, он все равно будет делать, что пожелает", - сказал Венгер в эфире beIN Sports.