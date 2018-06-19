Сарри жаждет пригласить Мертенса в "Челси"

После своего назначения главным тренером "Челси" Маурицио Сарри попытается приобрести флангового нападающего "Наполи" и сборной Бельгии Дриса Мертенса.

Ожидается, что уже на текущей неделе "синие" окончательно прояснят свою тренерскую ситуацию, уволив Антонио Конте и назначив на его место Сарри.



По информации The Telegraph, Конте предлагал своему клубу приобрести Мертенса на протяжении двух предыдущих летних трансферных окон, однако каждый раз руководство "Челси" решало, что Дрис слишком стар и слишком дорог.



Теперь на покупке 31-летнего бельгийца собирается настаивать Сарри, и хотя позицию лондонского клуба будет сложно изменить, "синим" совсем не хотелось бы начинать сотрудничество с итальянским тренером с конфликта.



Утверждается, что Маурицио уже сообщил своим друзьям, что собирается позвать на "Стэмфорд Бридж" Мертенса, в контракте которого с "Наполи" до прошлой недели был активен пункт об отступных в 24.5 миллиона фунтов.



Сарри видит в Дрисе идеального игрока, чтобы действовать на правом краю атаки — именно эту позицию Мертенс занимает в сборной Бельгии, отметившись классным голом в стартовом матче на ЧМ-2018 против Панамы.



Добавим, что интерес к Мертенсу, забившему 22 гола за "Наполи" в минувшем сезоне, также проявляют "Атлетико", ПСЖ, "Шальке-04" и клубы Китая.