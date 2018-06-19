Фекир прокомментировал сагу со своим переходом в "Ливерпуль"

Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир пролил свет на ситуацию со своим переходом — сорвавшимся или еще не состоявшимся — в "Ливерпуль".

Ранее в июне сообщалось, что "Лион" принял предложение "Ливерпуль" в размере 53 миллионов фунтов за Фекира, а сам игрок прошел медицинское обследование и договорился с "красными" о долгосрочном контракте. Однако по непонятным причинам трансфер сорвался, а французский клуб выпустил официальное заявление о том, что Набиль остается на сезон 2018/19.



Однако сага на этом не завершилась, и лишь вчера агент 24-летнего плеймейкера заверил в том, что Набиль еще имеет шансы перебраться в стан "красных".



Сам Фекир, который находится в расположении сборной Франции в рамках ЧМ-2018, впервые прокомментировал эту ситуацию во вторник на пресс-конференции.



"Было здорово увидеть Жан-Мишеля Оляса (президента "Лиона") вчера на нашей базе, но мы совсем не касались моей ситуации в "Лионе".



"Вы знаете, что я здесь со сборной Франции для участия в Чемпионате Мира, а не для обсуждения моей личной ситуации. Об этом мы узнаем чуть позже", - сказал Фекир.



Одной из причин несостоявшегося трансфера назывались выявленные у Набиля проблемы медицинского характера. Врачи "Ливерпуля" сочли колено футболиста слишком травматичным, однако хавбек уверяет, что с его здоровьем все порядке.



"Мое колено в суперхорошем состоянии состоянии, мы много работаем над тем, чтобы сделать его сильнее, и прямо сейчас я чувствую себя просто прекрасно", - добавил игрок.