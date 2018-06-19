"Ливерпуль" может купить Шмейхеля или Поупа

"Ливерпуль" рассматривает кандидатуры Каспера Шмейхеля из "Лестера" и Ника Поупа из "Лестера" для укрепления позиции голкипера.

Напомним, "Ливерпуль" активно вынашивает идею по приобретению нового первого номера после провального выступления Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце.



Изначально мерсисайдский клуб избрал в качестве своих приоритетных целей Алиссона из "Ромы" и Яна Облака из "Атлетико", однако первый, по слухам, близок к переходу в "Реал", тогда как отступные второго по контракту составляют 89 миллионов фунтов, которые "Ливерпуль" платить не готов.



Тем временем, Daily Star отмечает, что отдельные букмекеры резко понизили коэффициент на переезд в "Ливерпуль" Шмейхеля. Стража ворот "Лестера", не пропустившего ни одного гола за сборную Дании в этом календарном году и отразившего пенальти в матче ЧМ-2018 против Перу, давно связывают с уходом на повышение.



А если верить Daily Mirror, "красные" проявляют интерес к другому голкиперу Премьер-Лиги в лице Поупа. 26-летний англичанин провел невероятный сезон в составе "Бернли", достойно заменив травмированного Тома Хитона и став Игроком Года у "бордовых". Ник может стать вполне бюджетной опцией для "красных" — его трансфер оценивается в 18 миллионов фунтов.



Меж тем, легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что главный тренер Юрген Клопп и вовсе может отказаться от покупки голкипера и дать Кариусу второй шанс.



"Отношения Юргена Клоппа с болельщиками "Ливерпуля настолько хороши, что, думаю, если он решится дать Кариусу еще один шанс, фанаты поддержат это решение".



"Да, он не лучшим образом провел финал Лиги Чемпионов, и никто не хочет делать ошибок в столь важной игре, однако такое случается".



"Если Клопп верит в него, то я уверен, что и болельщики "Ливерпуля" полностью поддержат Кариуса", — передает слова Барнса Daily Star.