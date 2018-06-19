"Ливерпуль" может купить Шмейхеля или Поупа
"Ливерпуль" рассматривает кандидатуры Каспера Шмейхеля из "Лестера" и Ника Поупа из "Лестера" для укрепления позиции голкипера.
Напомним, "Ливерпуль" активно вынашивает идею по приобретению нового первого номера после провального выступления Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце.
Изначально мерсисайдский клуб избрал в качестве своих приоритетных целей Алиссона из "Ромы" и Яна Облака из "Атлетико", однако первый, по слухам, близок к переходу в "Реал", тогда как отступные второго по контракту составляют 89 миллионов фунтов, которые "Ливерпуль" платить не готов.
Тем временем, Daily Star отмечает, что отдельные букмекеры резко понизили коэффициент на переезд в "Ливерпуль" Шмейхеля. Стража ворот "Лестера", не пропустившего ни одного гола за сборную Дании в этом календарном году и отразившего пенальти в матче ЧМ-2018 против Перу, давно связывают с уходом на повышение.
А если верить Daily Mirror, "красные" проявляют интерес к другому голкиперу Премьер-Лиги в лице Поупа. 26-летний англичанин провел невероятный сезон в составе "Бернли", достойно заменив травмированного Тома Хитона и став Игроком Года у "бордовых". Ник может стать вполне бюджетной опцией для "красных" — его трансфер оценивается в 18 миллионов фунтов.
Меж тем, легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что главный тренер Юрген Клопп и вовсе может отказаться от покупки голкипера и дать Кариусу второй шанс.
"Отношения Юргена Клоппа с болельщиками "Ливерпуля настолько хороши, что, думаю, если он решится дать Кариусу еще один шанс, фанаты поддержат это решение".
"Да, он не лучшим образом провел финал Лиги Чемпионов, и никто не хочет делать ошибок в столь важной игре, однако такое случается".
"Если Клопп верит в него, то я уверен, что и болельщики "Ливерпуля" полностью поддержат Кариуса", — передает слова Барнса Daily Star.
19.06.2018 13:00
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Последние комментарии:
Он разве отразил пенальти ? Перуанец выше ворот ударил
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ну как раз их уровень, одобряю.
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Нет смысла абы кого брать, имхо. Тот же Кариус пол сезона хорошо провел, а такие матчи у всех бывают, как у Де Хеи на днях.
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Попу в Ливер, и наоборот
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Оба не лучше ни Кариуса, ни Миньоле...
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любой вариант - лучше ссаной барби. Клопп хорош в полевых игроках, но вот по-братски пихать в основу недоразумение, за которое майнц всего 5 мультов получил - его ошибка
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Шмейхеля красные не осилят, Лестер наверняка заломит запредельный ценник, да к тому же, Каспер - легенда лис, вполне возможно, что поступит как Варди, когда того пытались подписать канониры.
А вот Поуп вполне себе годный вариант, Дайч не сможет его удерживать да и не нужно особо, учитывая наличие Хитона.
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Берем Облака
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