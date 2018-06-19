"Ливерпуль" может купить Шмейхеля или Поупа

Каспер Шмейхель "Ливерпуль" рассматривает кандидатуры Каспера Шмейхеля из "Лестера" и Ника Поупа из "Лестера" для укрепления позиции голкипера.

Напомним, "Ливерпуль" активно вынашивает идею по приобретению нового первого номера после провального выступления Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце.

Изначально мерсисайдский клуб избрал в качестве своих приоритетных целей Алиссона из "Ромы" и Яна Облака из "Атлетико", однако первый, по слухам, близок к переходу в "Реал", тогда как отступные второго по контракту составляют 89 миллионов фунтов, которые "Ливерпуль" платить не готов.

Тем временем, Daily Star отмечает, что отдельные букмекеры резко понизили коэффициент на переезд в "Ливерпуль" Шмейхеля. Стража ворот "Лестера", не пропустившего ни одного гола за сборную Дании в этом календарном году и отразившего пенальти в матче ЧМ-2018 против Перу, давно связывают с уходом на повышение.

А если верить Daily Mirror, "красные" проявляют интерес к другому голкиперу Премьер-Лиги в лице Поупа. 26-летний англичанин провел невероятный сезон в составе "Бернли", достойно заменив травмированного Тома Хитона и став Игроком Года у "бордовых". Ник может стать вполне бюджетной опцией для "красных" — его трансфер оценивается в 18 миллионов фунтов.

Меж тем, легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что главный тренер Юрген Клопп и вовсе может отказаться от покупки голкипера и дать Кариусу второй шанс.

"Отношения Юргена Клоппа с болельщиками "Ливерпуля настолько хороши, что, думаю, если он решится дать Кариусу еще один шанс, фанаты поддержат это решение".

"Да, он не лучшим образом провел финал Лиги Чемпионов, и никто не хочет делать ошибок в столь важной игре, однако такое случается".

"Если Клопп верит в него, то я уверен, что и болельщики "Ливерпуля" полностью поддержат Кариуса", — передает слова Барнса Daily Star.



Метки Бернли, Лестер, Ливерпуль, Поуп, Шмейхель

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Дата 19.06.2018 13:00

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  1. abrec 19.06.2018 13:41 # abrec
    Он разве отразил пенальти ? Перуанец выше ворот ударил

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  2. multazar 19.06.2018 13:38 # multazar
    ну как раз их уровень, одобряю.

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  3. vyrentz 19.06.2018 13:29 # vyrentz
    Нет смысла абы кого брать, имхо. Тот же Кариус пол сезона хорошо провел, а такие матчи у всех бывают, как у Де Хеи на днях.

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  4. mancunia-planet 19.06.2018 13:28 # mancunia-planet
    Попу в Ливер, и наоборот

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  5. mishko877 19.06.2018 13:07 # mishko877
    Оба не лучше ни Кариуса, ни Миньоле...

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  6. metropol 19.06.2018 13:06 # metropol
    любой вариант - лучше ссаной барби. Клопп хорош в полевых игроках, но вот по-братски пихать в основу недоразумение, за которое майнц всего 5 мультов получил - его ошибка

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  7. trent 19.06.2018 13:06 # trent
    Шмейхеля красные не осилят, Лестер наверняка заломит запредельный ценник, да к тому же, Каспер - легенда лис, вполне возможно, что поступит как Варди, когда того пытались подписать канониры.
    А вот Поуп вполне себе годный вариант, Дайч не сможет его удерживать да и не нужно особо, учитывая наличие Хитона.

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  8. firmino9 19.06.2018 13:05 # firmino9
    Берем Облака

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