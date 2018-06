Светская хроника за вторник

"Лион" предложил Набиля Фекира "Челси" и "Тоттенхэму". "Ливерпуль" готов выплатить отступные за Алекса Теллеса. Маурицио Сарри хочет пригласить Александра Головина в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Сити" в шаге от покупки полузащитника "Наполи" Жоржиньо за 46.5 миллионов фунтов. (Sky Sports)



"Лион" предложил "Челси" и "Тоттенхэму" приобрести плеймейкера Набиля Фекира, чей переход в "Ливерпуль" сорвался, за 66 млн. фунтов. (The Sun)



"Ливерпуль" готов выплатить отступные в 35 млн. фунтов по контракту защитника Алекса Теллеса с "Порту". (A Bola)



Вопреки слухам в прессе, "Ливерпуль" не предлагал 19 млн. фунтов за нападающего "Ганновера" Никласа Фюллькруга. (Liverpool Echo)



Полузащитник ЦСКА Александр Головин открыт к переезду в Премьер-Лигу, где им интересуется "Челси" и "Арсенал", и уже подтягивает знание английского. (Комсомольская Правда)



Готовящийся заступить на тренерский мостик "Челси" Маурицио Сарри намерен побороться с "Ювентусом" за Головина. (Evening Standard)



Неопределенность с главным тренером мешает "Челси" начать переговоры по Жан-Мишелю Сери из "Ниццы" и Роберту Левандовски из "Баварии". (The Times)



"Рома" надеется перехватить полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе у "Вест Хэма", уже наладив контакт с аргентинцем. (The Sun)



"Вест Хэм" выиграл борьбу за полузащитника "Тулузы" Иссу Диопа. (Daily Star)



"Фейеноорд" потребовал 20 млн. фунтов от "Ньюкасла" за нападающего Николаи Йоргенсена. (The Chronicle)



"Уотфорд" интересуется голкипером "Бенфики" Бруну Варелой. (Watford Observer)



ПСЖ нацелился на вингера "Мидлсбро" Адаму Траоре. (Arab News)



Другое



"Челси" на текущей неделе подтвердит назначение своим новым главным тренером Маурицио Сарри. (Daily Mail)



Майкл Коллинс стал самым молодым тренером в английском футболе на профессиональном уровне, в возрасте 32 лет возглавив клуб Лиги Один "Брэдфорд". (BBC)



Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес пообещал "выпить две бутылки водки", если его команда выйдет в плей-офф Чемпионата Мира в России. (Evening Standard)



Бывший нападающий "Ньюкасла" Фаустино Асприлья предложил главному тренеру сборной Мексики Хуану Карлосу Осорио поучаствовать в оргии с тремя своими подружками после победы над Германией на Чемпионате Мира. (The Sun)



Международный террорист Усама Бен Ладен планировал убить Дэвида Бекхэма, Алана Ширера и Майкла Оуэна во время ЧМ-1998. (Daily Mirror)