Алли может пропустить игру с Панамой
Плеймейкер сборной Англии Деле Алли рискует не сыграть во втором матче Чемпионата Мира с Панамой.
Накануне Алли невыразительно провел стартовый матч турнира с Тунисом и был заменен за 10 минут до финального свистка. Выяснилось, что на игру Деле повлияла травма бедра, из-за которой он мог покинуть поле еще до перерыва.
После победы 1:2 Алли выразил надежду, что сможет поправиться к следующему матчу с Панамой, но, судя по словам главного тренера англичан Гарета Саутгейта, он побережет лидера "Тоттенхэма".
"Мы должны контролировать состояние Деле. Он почувствовал проблемы еще до перерыва, но я посчитал, что он сможет с ними справиться. Его рывки по-прежнему таили в себе угрозу, но не забывайте, что у нас есть хорошие варианты среди запасных", - цитирует Саутгейта Daily Mail.
19.06.2018 12:00
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Позиция в середине построений вообще не его. Пусть Лофтус Чик играет, гораздо полезней будет. Алли только на левом фланге атаке xорош.
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