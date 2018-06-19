Лукаку: "Моя мама смешивала воду с молоком, чтобы накормить нас"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вспомнил о трудных временах, когда его семья едва сводила концы с концами.

Прямо сейчас Лукаку блестяще выступает за сборную Бельгии на Чемпионате Мира и является основным нападающим "Юнайтед", однако игрок помнит времена, когда в детстве на его столе практически не было еды.



После завершения карьеры отца Лукаку, который также был профессиональным футболистом, матери бельгийца пришлось смешивать воду с молоком для того, чтобы оно держалось дольше и занимать хлеб в соседней пекарне.



"Я знал, что мы не самая богатая семья. Но, когда моя мама начала смешивать воду с молоком, я понял, что это предел, понимаете? Я думал вот она, наша жизнь".



"Я не сказал ни слова, не хотел чтобы мама переживала. Я просто съел свой обед. Но клянусь богом я дал себе обещание в тот день. Как будто кто-то щелкнул пальцами и разбудил меня. С того момента я знал, что должен делать".



"Я не мог смотреть как моя мама живет в нищете. Нет, нет, нет. Так продолжаться не могло".



"Люди в футболе говорят о силе духа. Так вот, я самый сильный парень которого вы только встретите".



"Потому что я помню, как сидел в темноте с моим братом и мамой, произнося наши молитвы и думая, предполагая, зная... Зная, что все получится".



"Какое-то время я никому не говорил об обещании, которое дал себе. Но потом стало труднее, когда я возвращался домой из школы и видел, как моя мама плачет. Однажды я сказал ей: "Мам, это изменится. Вот увидишь. Я буду играть за "Андерлехт", и у нас все будет хорошо. Тебе не придется больше волноваться", - передает слова Лукаку Players' Tribune.