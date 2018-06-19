"Саутгемптон" пополнил круг претендентов на Уилшира

"Саутгемптон" стал очередным клубом, который проявил интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилширу.

Как известно, контракт Уилшира с "Арсеналом" истекает уже в начале следующего месяца. Сторонам до сих пор не удалось согласовать продление сотрудничества, потому Джек совсем скоро получит статус свободного агента.



По данным Daily Mirror, у полузащитника уже на руках целый ряд предложений. На агента Уилшира вышли итальянские "Милан" и "Сампдория", а также "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".



Еще одним претендентом на 26-летнего игрока стал "Саутгемптон". Как сообщает издание, в услугах Уилшира заинтересован лично главный тренер "святых" Марк Хьюз.



Уточняется, что Джек еще не определился со своим будущим, но, судя по информации последних дней, новый рулевой "Арсенала Унаи Эмери не видит его в своих планах на будущий сезон.