Фекир еще может перейти в "Ливерпуль"

Набиль Фекир Агент Набиля Фекира рассказал, что его клиент еще надеется перейти в "Ливерпуль".

Перед Чемпионатом Мира "красные" пытались согласовать отступные за Фекира, но не смогли это сделать и свернули переговоры с "Лионом". По слухам, "Ливерпуль" не устроили результаты медицинского обследования Набиля.

Накануне агент Жан-Пьер Бернес рассказал, что на самом деле трансфер еще может состояться. Представитель Фекира не исключает, что новый сезон его клиент начнет на "Энфилде".

"Он не подписал контракт с "Ливерпулем", потому что это еще не конец. Это не конец истории", - приводит слова Бернеса LCI.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор foxmcfc   

Дата 19.06.2018 09:00

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  1. recyjoed 19.06.2018 09:13 # recyjoed
    Да хз нужен ли подверженный травмам игрок даже с хорошей «скидкой»

    (ответить)

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