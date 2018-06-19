Фекир еще может перейти в "Ливерпуль"
Агент Набиля Фекира рассказал, что его клиент еще надеется перейти в "Ливерпуль".
Перед Чемпионатом Мира "красные" пытались согласовать отступные за Фекира, но не смогли это сделать и свернули переговоры с "Лионом". По слухам, "Ливерпуль" не устроили результаты медицинского обследования Набиля.
Накануне агент Жан-Пьер Бернес рассказал, что на самом деле трансфер еще может состояться. Представитель Фекира не исключает, что новый сезон его клиент начнет на "Энфилде".
"Он не подписал контракт с "Ливерпулем", потому что это еще не конец. Это не конец истории", - приводит слова Бернеса LCI.
19.06.2018 09:00
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Да хз нужен ли подверженный травмам игрок даже с хорошей «скидкой»
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