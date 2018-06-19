Лемар не достанется клубам Премьер-Лиги

Гранды Премьер-Лиги могут забыть о приобретении вингера Тома Лемара, который накануне завершил переход из "Монако" в "Атлетико".

На протяжении последних двух лет Лемара отчаянно сватали в Премьер-Лигу. "Арсенал" ближе всех подобрался к приобретению Тома прошлым летом, но ценник в 90 миллионов фунтов отпугнул "канониров".



Ожидалось, что перед стартом нового сезона в борьбу за француза вступит "Ливерпуль", однако куда сговорчивее оказался "Атлетико". Накануне мадридский клуб подтвердил трансфер Лемара стоимостью 52,7 миллиона фунтов.