Лемар не достанется клубам Премьер-Лиги

Тома Лемар Гранды Премьер-Лиги могут забыть о приобретении вингера Тома Лемара, который накануне завершил переход из "Монако" в "Атлетико".

На протяжении последних двух лет Лемара отчаянно сватали в Премьер-Лигу. "Арсенал" ближе всех подобрался к приобретению Тома прошлым летом, но ценник в 90 миллионов фунтов отпугнул "канониров".

Ожидалось, что перед стартом нового сезона в борьбу за француза вступит "Ливерпуль", однако куда сговорчивее оказался "Атлетико". Накануне мадридский клуб подтвердил трансфер Лемара стоимостью 52,7 миллиона фунтов.




Метки Атлетико, Лемар, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 19.06.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. carrick-16 19.06.2018 09:25 # carrick-16
    Об этом уже 3 дня известно, алё

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  2. denk 19.06.2018 08:37 # denk
    вместо гризмана походу взяли

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  3. meshuggah 19.06.2018 08:05 # meshuggah
    Норм всем мадридом решили посцать на портовую помойку

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