Лемар не достанется клубам Премьер-Лиги
Гранды Премьер-Лиги могут забыть о приобретении вингера Тома Лемара, который накануне завершил переход из "Монако" в "Атлетико".
На протяжении последних двух лет Лемара отчаянно сватали в Премьер-Лигу. "Арсенал" ближе всех подобрался к приобретению Тома прошлым летом, но ценник в 90 миллионов фунтов отпугнул "канониров".
Ожидалось, что перед стартом нового сезона в борьбу за француза вступит "Ливерпуль", однако куда сговорчивее оказался "Атлетико". Накануне мадридский клуб подтвердил трансфер Лемара стоимостью 52,7 миллиона фунтов.
19.06.2018 08:00
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Об этом уже 3 дня известно, алё
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вместо гризмана походу взяли
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Норм всем мадридом решили посцать на портовую помойку
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