Фердинанд раскритиковал игру Уолкера

Эксперт BBC Рио Фердинанд раскритиковал игру защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, из-за неосторожных действий которого в ворота сборной Англии был назначен пенальти в матче с Тунисом.

Ударив локтем соперника в первом тайма, Уолкер стал виновником назначения пенальти, который испортил игру англичан в стартовом матче Чемпионата Мира и едва не привел к потере очков. По мнению Фердинанда, в роковом эпизоде Кайл совершил настоящее преступление.



"Он неправильно занимает позицию при навесах, он просто встречает мяч напротив своих ворот. На самом деле он должен видеть и траекторию мяча, и соперника, и двигаться соответственно".



"В том эпизоде он смотрел на голкипера, и, поверьте мне, это преступная ошибка. Он не видел нападающего, он понятия не имел, где тот находится. Он не знал, что позади него игрок и что может произойти контакт. За это он и поплатился", - сообщил Фердинанд.