"Эвертон" вступил в борьбу за Де Лигта и Мартинша

"Эвертон" включил в список своих трансферных целей защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта и вингера "Спортинга" Желсона Мартинша.

23-летний Мартинш, который сейчас вместе со сборной Португалии находится на Чемпионате Мира в России, является одним из нескольких игроков, решивших расторгнуть свои контракты со "Спортингом" из-за атаки на тренировочную базу клуба.



По информации The Telegraph, возможность подписать соотечественника безо всякой компенсации не осталась незамеченной со стороны главного тренера "ирисок" Марку Силвы. Теперь Желсон является одной из ключевых целей мерсисайдского клуба на это лето.



В борьбе за Мартинша "Эвертону" предстоит столкнуться с конкуренцией целого ряда клубов, включая "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые уже обозначили свой интерес к игроку.



Не менее ожесточенная борьба ведется и за 18-летнего Де Лигта, который может принести "Аяксу" до 50 миллионов фунтов. Среди претендентов на 18-летнего голландца, интересы которого с недавних пор представляет Мино Райола, значится "Манчестер Сити".



Преимущество "ирисок" в том, что они могут пообещать юному защитнику возможность получать регулярную игровую практику, тогда как в топ-клубах у Маттейса могли бы возникнуть с этим проблемы.