Тренер сборной Мексики: "Лосано готов к Премьер-Лиге"

Хуан Карлос Осорио, тренирующий сборную Мексики на Чемпионате Мира в России, считает, что у Ирвинга Лосано есть все необходимое, чтобы заиграть в Премьер-Лиге.

Вингер ПСВ стал настоящим героем своей страны, забив единственный мяч в стартовом матче мексиканцев на ЧМ-2018 против действующих чемпионов мира, сборной Германии. 22-летний хавбек, признанный лучшим игроком встречи, сразу же привлек внимание скаутов по всему миру. По информации Liverpool Echo, среди претендентов на Лосано значится и "Эвертон", чей спортивный директор Марсель Брандс год назад как раз и пригласил Ирвинга из "Пачуки" в Эйндховен.



Однако победный гол Лосано на Чемпионате Мира — не случайность. Ирвинг блистал весь минувший сезон, забив 17 голов и отдав восемь голевых передач в 29 матчах. Такого рода статистика впечатляет, и Осорио уверен, что Лосано смог бы заиграть в английском футболе.



"С момента, как Ирвинг перебрался в ПСВ, он сделал невероятный скачок в карьере. Он прекрасный молодой игрок, который может заиграть везде".



"Его скорость, способность обыгрывать соперника в движении заставляют меня поверить, что он очень многого добьется. Надеюсь, в следующем матче он это подтвердит".



"Я просто надеюсь, что у него все получится, куда бы он ни отправился. Со своими навыками он способен играть в любой лиге, на любой скорости. Думаю, он сможет выступать и в Премьер-Лиге, у него есть все для этого", — сообщил Осорио Sky Sports.



Отметим, что сам Осорио знаком с английским футболом не понаслышке. Дело в том, что 90-е годы Хуан Карлос проходил стажировку в "Ливерпуле", который на тот момент возглавлял Жерар Улье.