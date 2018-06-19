Кейн: "Мы гордимся друг другом"

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу своей команды над Тунисом в стартовом матче Чемпионата Мира.

Подопечные Гарета Саутгейта очень мощно начали свой первый матч на турнире в России, открыв счет усилиями Кейна уже на 11-й минуте. Впоследствии Тунис получил подарок в виде пенальти и был в шаге от ничейного результата, но в компенсированное время Харри все-таки вырвал для англичан победу — 1:2.



Бомбардир "Тоттенхэма" считает, что англичане заслужили набрать три очка и показали вполне качественную игру.



"Думаю, мы сыграли очень хорошо. Ты всегда немного нервничаешь, немного взволнован, но мы очень быстро вошли в игру. Когда счет стал 1:1, наш темп немного упал. Где-то в в глубине твоего сознания всегда есть мысль, что это может быть не твой день, но ты все равно обязан трудиться 90 с лишним минут".



"Мы хотели создавать моменты, и у нас получалось. Мы могли забить два или три гола, прикончив интригу. Я действительно доволен, как мы играли".



"Возможно, я немного расстроен, что мы не получили пенальти, тогда как пенальти соперника выглядел весьма натянутым. Для таких вещей нужна система VAR. При нескольких угловых я не мог двигаться. Мы просто надеялись, что арбитры разберутся. Если они не думают, что это пенальти, нам остается смириться".



"Мы гордимся друг другом, и хотя на Чемпионате Мира никогда не знаешь, как все сложится, у нас есть сильное ощущение единения, и когда это находит отражение в игре, мы очень счастливы. Мы никогда не паниковали, и не было похоже, что мы можем пропустить второй раз, поэтому гол в концовке был заслуженным".



"Нам сказали, что здесь много мошек, и когда мы вышли на поле, их оказалось даже больше, чем мы думали. Мы использовали спрей от насекомых, и это было важно, потому что мошки летят тебе в глаза и рот, но ты должен справляться с любыми трудностями", — цитирует Кейна BBC.