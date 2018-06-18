Англия стартовала на ЧМ-2018 с победы над Тунисом

Харри Кейн Дубль Харри Кейна позволил сборной Англии стартовать на Чемпионате Мира в России с победы — 1:2 над Тунисом.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил ровно тот состав, который и прогнозировала пресса — с Джорданом Пикфордом в воротах, тремя центральными защитниками и Джорданом Хендерсоном в качестве опорника.

Англичане вполне могли открыть счет уже на третьей минуте, когда Джесси Лингард расстреливал ворота из пределов штрафной площади, однако голкипер ногой перевел мяч на угловой.

Уже в следующей атаке Лингард примерил на себя роль ассистента, простреливая на дальнюю штангу, где открывался Рахим Стерлинг, однако вингер "Манчестер Сити" непостижимым образом не попал в створ.

Англия взяла небольшую паузу, но затем все-таки открыла счет, результативно разыграв угловой на 11-й минуте. Голкипер тунисцев остановил мяч после удара головой Джона Стоунса, но перед добиванием в упор Харри Кейна оказался бессилен — 0:1.

Подопечные Саутгейта полностью доминировали над соперником, который порой выглядел командой любителей. Тем не менее, на 26-й минуте Тунису удалось впервые огрызнуться — дальним ударом Ферджани Сасси после ошибки Харри Магуайра.

А на 33-й минуте случилось нечто совершенно неожиданное. Кайл Уолкер в своей штрафной отмахнулся локтем от соперника, и рефери немедленно назначил пенальти. Пикфорд угадал направление удара Сасси, но свою команду не выручил — 1:1.

До перерыва англичане растранжирили еще несколько моментов, фол на Кейне в чужой штрафной остался без внимания, а Лингард попал в основание штанги.

Во втором тайме игра потускнела относительно первых 45 минут, однако Англия по-прежнему владела инициативой и заставляла соперника обороняться всей командой.

Время шло, а Тунис продолжал удерживать ничейный счет. В конце концов африканцы настолько поверили в себя, что практически задушили игру и лишили англичан моментов.

Однако выстоять до финального свистка Тунису не удалось. Когда уже шло компенсированное время, Кейн поразил головой ворота после подачи углового и скидки от Магуайра — 1:2.

Реализовав практически свой единственный момент, Тунис неожиданно был очень близок к ничейному результату. Англия крайне невыразительно провела второй тайм, но в целом была гораздо лучше и победу заслужила.

Сборная Туниса — сборная Англии — 1:2 (1:1)

Голы: Сасси 35 (пен) — Кейн 11, 90.

Тунис: Хассен (Бен-Мустафа 15), Бронн, Сиам Бен-Юссеф, Мерия, Маалул, Фахреддин Бен-Юссеф, Схири, Сасси, Бадри, Хазри (Халифа 85), Слити (Бен-Амор 74).

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик 80), Лингард (Дайер 90), Янг, Стерлинг (Рэшфорд 68), Кейн.

Предупреждение: Уолкер.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Туниса, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2018 22:55

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 18.06.2018 23:42 # ccchelsea
    Гаврил заебал с валмина заходить.

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  2. mancunia-planet 18.06.2018 23:38 # mancunia-planet
    это чемпионат мира детка, в Волгограде!

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  3. valmin 18.06.2018 23:36 # valmin
    НЕ ВПЕРВЫЕ, вижу Ублюдков сетевых *ья "сбродная" и особенно - "страна" ГеЙпарадовская, никуда не попала, на Русскоязы*ных сайтах??? *то они тут "забыли"?? просто - Уёбки???- Это самоё мягкое!!!... По*ему по Русски ТО?? Фантомные боли???

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  4. ccchelsea 18.06.2018 23:29 # ccchelsea
    Кейн конечно красавец. Будущий лучший бомбардир в истории АПЛ и сборной англии. Великий игрок вырос, великий бомбардир.

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  5. stones24 18.06.2018 23:26 # stones24
    ору с этого долбоеба ватного

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  6. tjk4 18.06.2018 23:25 # tjk4
    и*вините по*алу*ста я не хо*ел нико*о оби*0909**!!! пок* *уесо*сыы

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  7. tjk4 18.06.2018 23:21 # tjk4
    впервые вижу долбоёба из белоруссии

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  8. stones24 18.06.2018 23:16 # stones24
    с победой сборную Англии

    P. S. Валмин - хуесос

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  9. shearer1 18.06.2018 23:13 # shearer1
    Тактическая ошибка тунисцев. У штанги защитник должен находиться. Отсхох чистый

    Источник: http://fapl.ru/posts/63237/?c=1#c6670023

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  10. valmin 18.06.2018 23:09 # valmin
    Валмин в воздухе!!))) Ахтунг Ахтунг!!! Бандеровцы!!!)))

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  11. brown-ale 18.06.2018 23:04 # brown-ale
    Если в чем-то Саутгейт и угадал, то это в выборе капитана. Скоро рекорды Руни рухнут.

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  12. reams 18.06.2018 23:04 # reams
    опять полено назабивало, как говорится на поляне и полено-дерево

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  13. gerrard08 18.06.2018 23:02 # gerrard08
    лингард и стерлядь фиерические дауны, руинили абсолютно всё что возможно. Особенно скамский орк.
    Англы должны играть с ромбом и в 2 напа:
    -----Даер---
    Хендо--Лофтус
    -----Алли----
    ---Кейн-Варди

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  14. skychnie-oboi 18.06.2018 23:01 # skychnie-oboi
    Бельгию сомнут на изичах.Уже не будет недонастрой.Англия типикал ЛФК, чем лучше соперник, тем лучше играют.

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  15. hollywood-hoe 18.06.2018 23:01 # hollywood-hoe
    Отскочили и збс, здоровья дочери Кейна

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  16. alexomck 18.06.2018 23:00 # alexomck
    сегодня повезло, Лукака покарает.

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  17. satellite 18.06.2018 22:59 # satellite
    Лучший футболист Премьер-лиги - несравненный Харри Кейн.

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  18. contrario 18.06.2018 22:58 # contrario
    лютое дерьмо.

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  19. electric 18.06.2018 22:58 # electric
    кто-то смотрит этот убогий чм?

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  20. london4ik 18.06.2018 22:58 # london4ik
    Спас Кейн, что тут сказать

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