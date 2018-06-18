Англия стартовала на ЧМ-2018 с победы над Тунисом

Дубль Харри Кейна позволил сборной Англии стартовать на Чемпионате Мира в России с победы — 1:2 над Тунисом.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил ровно тот состав, который и прогнозировала пресса — с Джорданом Пикфордом в воротах, тремя центральными защитниками и Джорданом Хендерсоном в качестве опорника.



Англичане вполне могли открыть счет уже на третьей минуте, когда Джесси Лингард расстреливал ворота из пределов штрафной площади, однако голкипер ногой перевел мяч на угловой.



Уже в следующей атаке Лингард примерил на себя роль ассистента, простреливая на дальнюю штангу, где открывался Рахим Стерлинг, однако вингер "Манчестер Сити" непостижимым образом не попал в створ.



Англия взяла небольшую паузу, но затем все-таки открыла счет, результативно разыграв угловой на 11-й минуте. Голкипер тунисцев остановил мяч после удара головой Джона Стоунса, но перед добиванием в упор Харри Кейна оказался бессилен — 0:1.



Подопечные Саутгейта полностью доминировали над соперником, который порой выглядел командой любителей. Тем не менее, на 26-й минуте Тунису удалось впервые огрызнуться — дальним ударом Ферджани Сасси после ошибки Харри Магуайра.



А на 33-й минуте случилось нечто совершенно неожиданное. Кайл Уолкер в своей штрафной отмахнулся локтем от соперника, и рефери немедленно назначил пенальти. Пикфорд угадал направление удара Сасси, но свою команду не выручил — 1:1.



До перерыва англичане растранжирили еще несколько моментов, фол на Кейне в чужой штрафной остался без внимания, а Лингард попал в основание штанги.



Во втором тайме игра потускнела относительно первых 45 минут, однако Англия по-прежнему владела инициативой и заставляла соперника обороняться всей командой.



Время шло, а Тунис продолжал удерживать ничейный счет. В конце концов африканцы настолько поверили в себя, что практически задушили игру и лишили англичан моментов.



Однако выстоять до финального свистка Тунису не удалось. Когда уже шло компенсированное время, Кейн поразил головой ворота после подачи углового и скидки от Магуайра — 1:2.



Реализовав практически свой единственный момент, Тунис неожиданно был очень близок к ничейному результату. Англия крайне невыразительно провела второй тайм, но в целом была гораздо лучше и победу заслужила.



Сборная Туниса — сборная Англии — 1:2 (1:1)



Голы: Сасси 35 (пен) — Кейн 11, 90.



Тунис: Хассен (Бен-Мустафа 15), Бронн, Сиам Бен-Юссеф, Мерия, Маалул, Фахреддин Бен-Юссеф, Схири, Сасси, Бадри, Хазри (Халифа 85), Слити (Бен-Амор 74).



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик 80), Лингард (Дайер 90), Янг, Стерлинг (Рэшфорд 68), Кейн.



Предупреждение: Уолкер.