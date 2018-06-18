Англия стартовала на ЧМ-2018 с победы над Тунисом
Дубль Харри Кейна позволил сборной Англии стартовать на Чемпионате Мира в России с победы — 1:2 над Тунисом.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил ровно тот состав, который и прогнозировала пресса — с Джорданом Пикфордом в воротах, тремя центральными защитниками и Джорданом Хендерсоном в качестве опорника.
Англичане вполне могли открыть счет уже на третьей минуте, когда Джесси Лингард расстреливал ворота из пределов штрафной площади, однако голкипер ногой перевел мяч на угловой.
Уже в следующей атаке Лингард примерил на себя роль ассистента, простреливая на дальнюю штангу, где открывался Рахим Стерлинг, однако вингер "Манчестер Сити" непостижимым образом не попал в створ.
Англия взяла небольшую паузу, но затем все-таки открыла счет, результативно разыграв угловой на 11-й минуте. Голкипер тунисцев остановил мяч после удара головой Джона Стоунса, но перед добиванием в упор Харри Кейна оказался бессилен — 0:1.
Подопечные Саутгейта полностью доминировали над соперником, который порой выглядел командой любителей. Тем не менее, на 26-й минуте Тунису удалось впервые огрызнуться — дальним ударом Ферджани Сасси после ошибки Харри Магуайра.
А на 33-й минуте случилось нечто совершенно неожиданное. Кайл Уолкер в своей штрафной отмахнулся локтем от соперника, и рефери немедленно назначил пенальти. Пикфорд угадал направление удара Сасси, но свою команду не выручил — 1:1.
До перерыва англичане растранжирили еще несколько моментов, фол на Кейне в чужой штрафной остался без внимания, а Лингард попал в основание штанги.
Во втором тайме игра потускнела относительно первых 45 минут, однако Англия по-прежнему владела инициативой и заставляла соперника обороняться всей командой.
Время шло, а Тунис продолжал удерживать ничейный счет. В конце концов африканцы настолько поверили в себя, что практически задушили игру и лишили англичан моментов.
Однако выстоять до финального свистка Тунису не удалось. Когда уже шло компенсированное время, Кейн поразил головой ворота после подачи углового и скидки от Магуайра — 1:2.
Реализовав практически свой единственный момент, Тунис неожиданно был очень близок к ничейному результату. Англия крайне невыразительно провела второй тайм, но в целом была гораздо лучше и победу заслужила.
Сборная Туниса — сборная Англии — 1:2 (1:1)
Голы: Сасси 35 (пен) — Кейн 11, 90.
Тунис: Хассен (Бен-Мустафа 15), Бронн, Сиам Бен-Юссеф, Мерия, Маалул, Фахреддин Бен-Юссеф, Схири, Сасси, Бадри, Хазри (Халифа 85), Слити (Бен-Амор 74).
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик 80), Лингард (Дайер 90), Янг, Стерлинг (Рэшфорд 68), Кейн.
Предупреждение: Уолкер.
18.06.2018 22:55
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Последние комментарии:
Гаврил заебал с валмина заходить.
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это чемпионат мира детка, в Волгограде!
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НЕ ВПЕРВЫЕ, вижу Ублюдков сетевых *ья "сбродная" и особенно - "страна" ГеЙпарадовская, никуда не попала, на Русскоязы*ных сайтах??? *то они тут "забыли"?? просто - Уёбки???- Это самоё мягкое!!!... По*ему по Русски ТО?? Фантомные боли???
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Кейн конечно красавец. Будущий лучший бомбардир в истории АПЛ и сборной англии. Великий игрок вырос, великий бомбардир.
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ору с этого долбоеба ватного
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и*вините по*алу*ста я не хо*ел нико*о оби*0909**!!! пок* *уесо*сыы
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впервые вижу долбоёба из белоруссии
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с победой сборную Англии
P. S. Валмин - хуесос
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Тактическая ошибка тунисцев. У штанги защитник должен находиться. Отсхох чистый
Источник: http://fapl.ru/posts/63237/?c=1#c6670023
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Валмин в воздухе!!))) Ахтунг Ахтунг!!! Бандеровцы!!!)))
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Если в чем-то Саутгейт и угадал, то это в выборе капитана. Скоро рекорды Руни рухнут.
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опять полено назабивало, как говорится на поляне и полено-дерево
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лингард и стерлядь фиерические дауны, руинили абсолютно всё что возможно. Особенно скамский орк.
Англы должны играть с ромбом и в 2 напа:
-----Даер---
Хендо--Лофтус
-----Алли----
---Кейн-Варди
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Бельгию сомнут на изичах.Уже не будет недонастрой.Англия типикал ЛФК, чем лучше соперник, тем лучше играют.
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Отскочили и збс, здоровья дочери Кейна
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сегодня повезло, Лукака покарает.
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Лучший футболист Премьер-лиги - несравненный Харри Кейн.
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лютое дерьмо.
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кто-то смотрит этот убогий чм?
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Спас Кейн, что тут сказать
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