"Ливерпуль" хочет получить за Старриджа 15 миллионов фунтов
Нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старриджу будет позволено покинуть клуб этим летом – но только за установленную цену.
Если в течении месяца ничего не изменится, Старридж начнет предсезонную подготовку с "Ливерпулем", однако нападающий не питает иллюзий по поводу своего места в планах главного тренера Юргена Клоппа.
"Красные" открыты к предложениям насчет Даниэля, у которого остается ровно год по действующему контракту с клубом. Однако отпускать 28-летнего англичанна за бесценок "Ливерпуль" не собирается, намереваясь выручить около 15 млн. фунтов в качестве компенсации.
Главным претендентом на Старриджа считается испанская "Севилья", которая проявляла интерес к форварду еще прошлым летом. Также в Даниэле заинтересован турецкий "Фенербахче", впрочем никаких предложений у "Ливерпуля" пока нет.
Напомним, что вторую половину минувшего сезона Старридж провел в "Вест Бромвиче" на правах аренды, рассчитывая реабилитировать свою карьеру и попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2018, однако очередная травма перечеркнула все надежды Даниэля.
18.06.2018 22:00
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Справедливый прайс
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значит останется
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с января в два раза подешевел
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Портовые бомжики в своем стиле
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Ну колбасники как всегда, умом особо не блещут. За эту днину и ляма жалко.
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