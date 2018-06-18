"Ливерпуль" хочет получить за Старриджа 15 миллионов фунтов

Нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старриджу будет позволено покинуть клуб этим летом – но только за установленную цену.

Если в течении месяца ничего не изменится, Старридж начнет предсезонную подготовку с "Ливерпулем", однако нападающий не питает иллюзий по поводу своего места в планах главного тренера Юргена Клоппа.



"Красные" открыты к предложениям насчет Даниэля, у которого остается ровно год по действующему контракту с клубом. Однако отпускать 28-летнего англичанна за бесценок "Ливерпуль" не собирается, намереваясь выручить около 15 млн. фунтов в качестве компенсации.



Главным претендентом на Старриджа считается испанская "Севилья", которая проявляла интерес к форварду еще прошлым летом. Также в Даниэле заинтересован турецкий "Фенербахче", впрочем никаких предложений у "Ливерпуля" пока нет.



Напомним, что вторую половину минувшего сезона Старридж провел в "Вест Бромвиче" на правах аренды, рассчитывая реабилитировать свою карьеру и попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2018, однако очередная травма перечеркнула все надежды Даниэля.