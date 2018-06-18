"Ливерпуль" хочет получить за Старриджа 15 миллионов фунтов

Даниэль Старридж Нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старриджу будет позволено покинуть клуб этим летом – но только за установленную цену.

Если в течении месяца ничего не изменится, Старридж начнет предсезонную подготовку с "Ливерпулем", однако нападающий не питает иллюзий по поводу своего места в планах главного тренера Юргена Клоппа.

"Красные" открыты к предложениям насчет Даниэля, у которого остается ровно год по действующему контракту с клубом. Однако отпускать 28-летнего англичанна за бесценок "Ливерпуль" не собирается, намереваясь выручить около 15 млн. фунтов в качестве компенсации.

Главным претендентом на Старриджа считается испанская "Севилья", которая проявляла интерес к форварду еще прошлым летом. Также в Даниэле заинтересован турецкий "Фенербахче", впрочем никаких предложений у "Ливерпуля" пока нет.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Старридж провел в "Вест Бромвиче" на правах аренды, рассчитывая реабилитировать свою карьеру и попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2018, однако очередная травма перечеркнула все надежды Даниэля.



Метки Ливерпуль, Старридж

Автор admin   

Дата 18.06.2018 22:00

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  1. gerrard08 18.06.2018 23:11 # gerrard08
    Справедливый прайс

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  2. manutd-20champ 18.06.2018 23:05 # manutd-20champ
    значит останется

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  3. farot 18.06.2018 22:44 # farot
    с января в два раза подешевел

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  4. klementino 18.06.2018 22:31 # klementino
    Портовые бомжики в своем стиле

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  5. ccchelsea 18.06.2018 22:14 # ccchelsea
    Ну колбасники как всегда, умом особо не блещут. За эту днину и ляма жалко.

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