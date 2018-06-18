"Арсенал" согласовал покупку Бернда Лено
"Арсенал" готовится подтвердить приобретение голкипера "Байера" Бернда Лено.
По информации Bild и Sky Sports, "канониры" уже согласовали с "Байером" стоимость 26-летнего Лено в размере около 22 миллионов фунтов. Бернд не попал в заявку сборной Германии для участия в ЧМ-2018, поэтому может завершить свой переход в лондонский клуб безотлагательно.
Ожидается, что Лено подпишет контракт на пять лет с "Арсеналом" на текущей неделе — возможно, даже во вторник. Приход немца будет означать, что "канониры" расстанутся с Петром Чехом или Давидом Оспиной, чьи соглашения истекают через 12 месяцев.
Также "Арсенал" продолжает переговоры о приобретении Торрейры, чей трансфер осложняется тем, что в данный момент 22-летний опорник находится в расположении сборной Уругвая на мундиале. Тем не менее, договоренность с "Сампдорией" практически достигнута, утверждает The Telegraph.
В данный момент "Арсенал" договаривается о структуре платежей за Торрейру, который обойдется лондонцам почти в 26 млн. фунтов, если клуб Серии А согласится предоставить рассрочку.
18.06.2018 21:00
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Ужас. Вратарь уровня Кариуса, а они за него ещё и деньги платят. Хотя в составе есть Чех с Оспиной, которые на две головы сильнее немца.
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нормальный середняковый голкипер
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Чеха усадит на лавку. Потом травмируется. Скриньте.
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