"Арсенал" согласовал покупку Бернда Лено

Бернд Лено "Арсенал" готовится подтвердить приобретение голкипера "Байера" Бернда Лено.

По информации Bild и Sky Sports, "канониры" уже согласовали с "Байером" стоимость 26-летнего Лено в размере около 22 миллионов фунтов. Бернд не попал в заявку сборной Германии для участия в ЧМ-2018, поэтому может завершить свой переход в лондонский клуб безотлагательно.

Ожидается, что Лено подпишет контракт на пять лет с "Арсеналом" на текущей неделе — возможно, даже во вторник. Приход немца будет означать, что "канониры" расстанутся с Петром Чехом или Давидом Оспиной, чьи соглашения истекают через 12 месяцев.

Также "Арсенал" продолжает переговоры о приобретении Торрейры, чей трансфер осложняется тем, что в данный момент 22-летний опорник находится в расположении сборной Уругвая на мундиале. Тем не менее, договоренность с "Сампдорией" практически достигнута, утверждает The Telegraph.

В данный момент "Арсенал" договаривается о структуре платежей за Торрейру, который обойдется лондонцам почти в 26 млн. фунтов, если клуб Серии А согласится предоставить рассрочку.



Метки Арсенал, Байер, Лено

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2018 21:00

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  1. ccchelsea 18.06.2018 21:37 # ccchelsea
    Ужас. Вратарь уровня Кариуса, а они за него ещё и деньги платят. Хотя в составе есть Чех с Оспиной, которые на две головы сильнее немца.

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  2. coon4 18.06.2018 21:28 # coon4
    нормальный середняковый голкипер

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  3. element-ekb 18.06.2018 21:09 # element-ekb
    Чеха усадит на лавку. Потом травмируется. Скриньте.

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