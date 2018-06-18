"Челси" выплатит Конте и его помощникам 9.5 миллионов фунтов

"Челси" согласовал компенсацию за досрочное прекращение контракта главного тренера Антонио Конте и его помощников.

За два года на "Стэмфорд Бридж" Конте выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, однако его отношения с отдельными игроками и руководством клуба совершенно испортились, из-за чего продолжение сотрудничества оказалось невозможно.



При этом Антонио отказался добровольно освобождать свой пост, а топ-клубы Европы, включая "Реал", не проявили интереса к экс-наставнику "Ювентуса".



В сложившейся ситуации у "синих" не осталось иного варианта, кроме как выплатить компенсацию за оставшийся год по контрактам Конте и его помощников. По информации Daily Mail, 48-летний итальянец и его штаб получат выходное пособие в размере 9.5 миллионов фунтов.



"Челси" ожидает, что до конца недели тренерская ситуация окончательно прояснится, а на место Антонио незамедлительно заступит Маурицио Сарри, сделав своим помощником Джанфранко Дзолу.