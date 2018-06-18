Руй Патрисиу перешел в "Вулверхэмптон"

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" совершил очередное захватывающее приобретение, усилившись голкипером "Спортинга" и сборной Португалии Руем Патрисиу.

Начав сотрудничать с суперагентом Жорже Мендешем, еще будучи клубом Чемпионшипа, "Вулверхэмптон" совершил не одно громкое приобретение. С выходом в Премьер-Лигу амбиции "волков" только возросли.



На сей раз Мендеш привел на "Мулинью" 30-летнего Патрисиу, который является первым номером португальской сборной на Чемпионате Мира в России. Контракт Руя с "Вулверхэмптоном" рассчитан на четыре года.



Патрисиу находился в системе "Спортинга" с 12 лет, в 2006 дебютировав за первую команду. С тех пор Руй провел 460 матчей за клуб из "Лиссабона", 179 раз сохранив свои ворота на замке.



За свою национальную команду Патрисиу сыграл 70 матчей, отстояв на ноль победный для португальцев финал Евро-2016. В честь того триумфа Рую даже поставили статую в родной Лейрии.



