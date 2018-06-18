Руй Патрисиу перешел в "Вулверхэмптон"

Руй Патрисиу Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" совершил очередное захватывающее приобретение, усилившись голкипером "Спортинга" и сборной Португалии Руем Патрисиу.

Начав сотрудничать с суперагентом Жорже Мендешем, еще будучи клубом Чемпионшипа, "Вулверхэмптон" совершил не одно громкое приобретение. С выходом в Премьер-Лигу амбиции "волков" только возросли.

На сей раз Мендеш привел на "Мулинью" 30-летнего Патрисиу, который является первым номером португальской сборной на Чемпионате Мира в России. Контракт Руя с "Вулверхэмптоном" рассчитан на четыре года.

Патрисиу находился в системе "Спортинга" с 12 лет, в 2006 дебютировав за первую команду. С тех пор Руй провел 460 матчей за клуб из "Лиссабона", 179 раз сохранив свои ворота на замке.

За свою национальную команду Патрисиу сыграл 70 матчей, отстояв на ноль победный для португальцев финал Евро-2016. В честь того триумфа Рую даже поставили статую в родной Лейрии.



Метки Вулверхэмптон, Патрисиу, Спортинг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2018 19:30

Количество просмотров Просмотров: 538

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  1. mazinho-united 18.06.2018 19:54 # mazinho-united
    Мендеш ссыт в открытые рты болел лузерхуля

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  2. highneken 18.06.2018 19:42 # highneken
    Нормально Мендеш прикалывается

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  3. brown-ale 18.06.2018 19:35 # brown-ale
    Как им это удается!

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  4. vyrentz 18.06.2018 19:34 # vyrentz
    Это вам не Кариус, от него волосы в доме не поседеют. Ждём чуда, короче. Волки красавчики.

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  5. kos9k 18.06.2018 19:33 # kos9k
    оxуеть

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