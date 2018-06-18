Агент: "Перед Жоржиньо лежит контракт на пять лет от "Сити"

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо заявил, что его клиент готов поставить свою подпись под контрактом с "Манчестер Сити", как только два клуба договорятся между собой.

На протяжении последних недель "горожане" ведут интенсивные переговоры с клубом Серии А относительно компенсации за игрока сборной Италии. Первое предложение "Сити" в 44 млн. фунтов было отклонено.



Долгое время "Наполи" отказывался идти на уступки, однако Goal ожидает, что итальянская сторона все же согласится понизить свои требования до 46.5 млн. фунтов, потому что сам Жоржиньо дал ясно понять о своих намерениях.



"Конечно, Жоржиньо хочет перейти в "Сити", и мы в ожидании договоренности двух клубов. Перед парнем уже лежит контракт на пять лет".



"Конечно, если договориться не удастся, игрок будет доступен для "Наполи". Из-за Чемпионата Мира диалог слегка замедлился, но мы надеемся, что скоро сделка состоится", — сообщил агент Жоао Сантос радиостанции Kiss Kiss.