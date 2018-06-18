Венгер: "Очевидно, почему Канте отказал "Арсеналу"

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что причины, почему в свое время полузащитник Нголо Канте отказался перейти к "канонирам", лежат на поверхности.

Достоверно известно, что Венгер был близок к покупке Канте после того, как Нголо помог "Лестеру" выиграть Премьер-Лигу в сезоне 2015/16. Заполучить соотечественника Арсену не удалось, потому что Нголо отправился в "Челси", с которым вновь взял чемпионский титул.



Несмотря на тот отказ, Арсен по-прежнему восхищается полузащитником "синих". При этом Венгер понимает, что вопрос денег был ключевым в решении Канте два года назад.



"Я пытался купить Канте, когда он играл во Франции и когда играл за "Лестер". Я не могу объяснить, почему он предпочел "Челси", но, думаю, это совершенно очевидно, учитывая, в каком клубе он сейчас играет".



"Сейчас Канте является одним из самых влиятельных полузащитников из тех, что я видел. Он принимает простые решения и никогда не усложняет игру", - сообщил Венгер beIN Sports.