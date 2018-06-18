Куртуа: "Азар набрал лучшую форму в жизни"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что к Чемпионату Мира его одноклубник Эден Азар набрал форму всей своей жизни.

По ходу прошлого сезона Эден выступал крайне нестабильно, провалив зимнюю часть кампании. К старту Чемпионата Мира партнер Тибо по сборной Бельгии, наоборот, подошел в оптимальных кондициях. В такой форме Куртуа еще никогда не видел Азара.



"Я знаю Эдена много лет и не видел, чтобы он так тренировался и так волшебно играл, как сейчас. Я безумно этому рад и надеюсь, что в России он воспользуется тем, что набрал такую форму. Он нужен нам".



"Естественно, в нашей команде много лидеров, не только Эден. Нам нужен Ромелу Лукаку, нам нужен Кевин Де Брюйне, нам нужны все наши игроки. Если мы хотим далеко пройти, нам нужно, чтобы все мы показали свой лучший футбол", - сообщил Куртуа The Guardian.