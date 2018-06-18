"Вест Хэм" близок к покупке Фабиански

"Вест Хэм" близок к приобретению голкипера "Суонси" Лукаша Фабиански за 7 миллионов фунтов.

Заступив на тренерский мостик "молотобойцев", Мануэль Пеллегрини принялся искать нового первого номера на сезон 2018/19. Чилийский специалист не пожелал выкупать Джо Харта у "Манчестер Сити" и обратил свой взор на 33-летнего Фабиански, который публично заявил о своем намерении сменить клуб после вылета "лебедей" из Премьер-Лиги.



По слухам, первое предложение "Вест Хэма" о покупке Лукаша было отклонено, однако стороны продолжили переговоры и сейчас находятся в шаге от того, чтобы ударить по рукам. Evening Standard ожидает, что Фабиански заключит трехлетний контракт с "молотобойцами" в ближайшие дни.



Отметим, что прямо сейчас экс-голкипер "Арсенала" находится в расположении сборной Польши и готовится к матчу против Сенегала во вторник в рамках Чемпионата Мира.



Кроме того, "Вест Хэм" практически договорился о покупке защитника "Тулузы" Иссы Диопа за 22 миллиона фунтов. Игрок молодежной сборной Англии прибывает в Лондон в понедельник для прохождения медицинского обследования, передает Sky Sports.



Помимо Фабиански и Диопа, "Вест Хэм" также продолжает переговоры насчет вингера "Лацио" Фелипе Андерсона и полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, хотя зарплата последнего не вписывается в ведомость лондонского клуба.