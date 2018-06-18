Дзола летит в Лондон, чтобы войти в штаб Сарри

Итальянская легенда "Челси" Джанфранко Дзола согласился занять должность ассистента главного тренера "синих" и в среду прилетит в Лондон.

По информации Evening Standard, бывший наставник "Наполи" Маурицио Сарри согласовал условия личного контракта с "Челси" еще в прошлом месяце, однако "синие" пока окончательно не договорились с неаполитанцами о сумме отступных и вдобавок не прекратили сотрудничество с Антонио Конте.



По замыслу лондонского клуба, приглашение Дзолы, выступавшего за "Челси" с 1996 по 2003 год, должно помочь его соотечественнику Сарри быстрее пройти адаптацию к английскому футболу.



До настоящего момента Дзола трудился в Южной Африке в качестве телевизионного эксперта, обозревая матчи Чемпионата Мира в России, однако теперь Джанфранко сворачивает эту деятельность и летит в Лондон.



Ожидается, что "Челси" выплатит около 4.3 миллионов фунтов "Наполи" ради приглашения Сарри. На этот шаг "синие" решились в том числе из-за опасений, что некоторые большие игроки пожелают покинуть клуб, если Конте останется на своем посту.